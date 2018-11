1. Fue lanzada junto a otro himno

La canción salió en 1977 en el disco Noticias del mundo. El lado A de ese disco era poderoso: las primeras dos canciones eran We Will Rock You (escrita por Brian May), y We Are the Champions (escrita por Mercury). Ambos tracks apelaban al público, convocándolos a cantar en cada recital. Sin ir más lejos, durante años Queen terminó sus presentaciones justamente cantando esas dos canciones pero con el orden invertido: es decir, anteúltimo We are the champions, y para despedirse We will rock you.