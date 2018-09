El heredero al trono quería una niña. Diana lo sabía, y decidió ocultarle el sexo del bebé hasta el nacimiento. Ella se había enterado en una ecografía pero no quería lidiar con el desencanto de Carlos. Pensó que, quizás, cambiaría de idea al ver el rostro del niño. Pero no, el Príncipe estaba desilusionado y no lo ocultó. "Oh, God, it's a boy!", dijo sin vergüenza.