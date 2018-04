La intérprete de canciones como "You're Still the One" y "From This Moment On" dijo que el objetivo de su confesión es ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo. "El abuso sexual va de la mano del abuso psicológico cuando se trata de alguien que conoces. Las personas que abusan sexualmente de niños necesitan manipularte, aunque sea antes o después".