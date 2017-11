Sizemore fue candidato a un Globo de Oro por su trabajo protagonista en la producción televisiva "Witness Protection" (1999) y entre los filmes de su carrera se encuentran "Born on the Fourth of July (Nacido el 4 de julio)" (1989), "Point Break" (1991), "Saving Private Ryan (Rescatando al soldado Ryan)" (1998), "Black Hawk Down" y "Red Planet (Planeta Rojo)" (2000).