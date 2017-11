El peor arrepentimiento con el que lidiar es aquel que llega cuando sabes que has lastimado a alguien más. Y yo apenas puedo agarrarme la cabeza pensando el alcance del daño que he causado. He sido negligente en excluir a la gente con que la trabajé y aún trabajo y cuyas vidas personales y profesionales se vieron afectadas por esto, incluyendo proyectos en curso. El elenco de Better Things, Baskets, The Cops, One Mississippi, y I love you Daddy. Me arrepiento profundamente de que esto haya significado algo negativo para mi manager Dave Becky, quien solo intentó mediar en la situación creada por mi. He causado angustia y dificultades a la gente de FX que me dieron tanto para mi película. Y a todas las entidades que apostaron por mi en estos años.