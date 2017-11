Una de las siguientes veces que se vieron, Spacey le dijo que prefería ser él quien llevara a cabo la penetración, pero el adolescente se resistió. "Me empujó fuerte, me agarró y empezó a restregarse contra mi trasero. Me dolía muchísimo. Le dije que no repetidamente. Por suerte yo era fuerte y logré quitármelo de encima. Me deshice de él y me fui corriendo mientras lloraba", sostuvo.