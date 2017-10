Además, reveló las técnicas de "seducción" que utilizaba el protagonista de House of Cards con jóvenes actores, que entre 2003 y 2015 fue director artístico del legendario teatro The Old Vic. "Ya no recuerdo cuántas personas me contaron la misma historia: Spacey los invitaba a reunirse con él para 'hablar de sus carreras'. Cuando llegaban al teatro, el señor tenía preparado un picnic con champán sobre el escenario, hermosamente iluminado. Cada historia variaba respecto a lo lejos que llegaba el picnic, pero la técnica era la misma".