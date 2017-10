La propia Jolie contó al New York Times que pasó un muy mal momento con Weinstein y por tal motivo decidió no volver a trabajar más con él. "Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud, y como consecuencia, decidí no trabajar con él de nuevo y advertir a otros cuando lo hicieron", dijo la actrix y directora en un correo al periódico.