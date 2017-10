"Netflix debería ser más responsable", aseguró el hijo de Pablo Escobar. "No sé bien qué pasó y desconfío de lo que leo en las noticias", dijo en relación al asesinato del productor Carlos Muñoz Portal, de 37 años, que apareció muerto en México el mes pasado mientras buscaba locaciones para la cuarta temporada de Narcos. Pero luego agregó: "Desafortunadamente, México es un lugar muy violento. Si yo fuera a África a filmar leones, no me sorprendería que uno me mate".