"Es extraordinario que tenga tanta prensa negativa por algo que he estado diciendo a lo largo de casi un año: 'no ', y ahora me dicen que soy demandante, una diva", le dijo Cattrall a Pierce Morgan, según el Daily Mail. "Aquí es cuando debo responsabilizar a gente de Sex and the City, especialmente a Sarah Jessica Parker, creo que ella ha podido ser más gentil. No sé cuál es su problema, nunca lo he sabido", sentenció.