Una pasajera jubilada salvó vida de una bebé que dejó de respirar en pleno vuelo

Bebé deja de respirar en vuelo

Un milagro en pleno vuelo. En pleno viaje desde Pittsburg hasta Orlando, en la aeronave 1691 de la aerolínea Spirit, una niña de apenas 3 meses de nacida dejó de respirar. Ante la desesperación de sus padres, las asistentes de vuelo inmediatamente anunciaron por parlantes que necesitaban ayuda médica, tal como indica el protocolo.

Tamara Panzino, una enfermera jubilada que estaba yendo de vacaciones a la ciudad del centro de la Florida, de inmediato levantó la mano y se ofreció a ayudar.

“Estaba leyendo un libro, sin prestar demasiada atención para ser sincera. Tenía tapones puestos en los oídos, pero llegué a escuchar que la azafata pedía ayuda porque un bebé había dejado de respirar”, comentó Panzino a los medios locales.

De inmediato, la enfermera corrió hacia la parte trasera del avión, donde la niña -llamada Anjele- se encontraba con sus padres.

“No tenía idea si la niña estaba ahogándose, o si tenía algo obstruyendo sus vías respiratorias. No sabía con lo que me enfrentaba. Vi a una bebé con la cabeza hacia atrás, con los labios azules y la piel tornándose azul también. Claramente estaba en crisis y no estaba respirando. Se me paralizó el corazón”, relataba la mujer.

La emergencia ocurrió en un vuelo de la aerolínea Spirit en vuelo desde Pittsburgh hacia Orlando

Panzino comenzó a realizarle técnicas de reanimación a Anjele, masajes fuertes y pequeños golpes en su pecho, hasta que logró que la niña vuelva a respirar.

“En cuestión de unos minutos, la niña volvió en si. Su color se normalizó, se la escuchaba respirar y se escuchaba el latido del corazón. Fue un alivio absoluto para todos”, agregaba.

En el vuelo se encontraba también un reportero del canal de noticias Fox, Ian Cassette, quien grabó con su teléfono celular los momentos de alegría después de que la niña se había recuperado. Anjele, en brazos de su padre, toda vestida de rosa, en la parte del frente de la aeronave, mientras todos los pasajeros aplauden y celebran. El video se ha vuelto viral.

La empresa Spirit envió un comunicado a los medios de prensa acerca del incidentes.

“Queremos agradecerle a nuestros empleados y a los pasajeros por su rápida reacción. Nuestros asistentes de vuelo están entrenados para responder a emergencias médicas en vuelo y utilizar varios recursos disponibles, incluida la comunicación con personal médico que tenemos en tierra, utilizar material médico a bordo o pedir ayuda de profesionales médicos que se encuentren en el lugar”, explicaban desde las oficinas de Spirit.

Una historia con final feliz gracias a la rápida reacción de una enfermera.

