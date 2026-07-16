Más de 1.400 mujeres en Bogotá han sido valoradas por riesgo de feminicidio en 2026

Violencia en contra de la mujer en Colombia - crédito Colprensa

La Secretaría Distrital de la Mujer ha acompañado durante 2026 a 1.466 mujeres valoradas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por riesgo de feminicidio en Bogotá. Los casos hacen parte del Sistema Articulado de Alertas Tempranas, SAAT, una estrategia que busca activar medidas de protección y evitar que las violencias escalen.

El acompañamiento inicia con un primer acercamiento a las mujeres para identificar el nivel de riesgo en el que se encuentran. A partir de esa valoración, la entidad activa apoyo sociojurídico y psicosocial, con el propósito de orientar a las víctimas sobre sus derechos y sobre las rutas disponibles en la ciudad.

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De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el sistema permite articular la respuesta institucional cuando Medicina Legal identifica factores de riesgo. La intervención busca que las mujeres no enfrenten solas el proceso y que puedan acceder a medidas de protección, seguimiento y atención especializada.

Violencia en contra de la mujer en Colombia - crédito Sergio Acero/Colprensa/Shutterstock

La coordinadora del Sistema Articulado de Alertas Tempranas, Natalia Bermúdez, explicó que la identificación temprana de los riesgos es clave para que las autoridades competentes adopten acciones concretas frente a los presuntos agresores y frente a las situaciones que amenazan la vida de las mujeres.

Alertas buscan activar medidas de protección

“Se permiten identificar esos factores de riesgo para poder impulsar acciones concretas que permitan que las autoridades competentes impulsen todas las acciones posibles frente a medidas de protección”, señaló Bermúdez.

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La funcionaria agregó que el sistema también busca hacer seguimiento al cumplimiento de esas medidas, promover la judicialización de los presuntos agresores y prevenir nuevos factores asociados a cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

El objetivo de la estrategia no es solo atender la emergencia cuando el riesgo ya fue identificado, sino evitar que las señales iniciales sean ignoradas. Para la Secretaría de la Mujer, la prevención implica reconocer comportamientos que no deben normalizarse en relaciones de pareja, expareja o en cualquier entorno de convivencia.

Violencia en contra de la mujer en Colombia . (Colprensa)

“Prevenir implica identificar cuáles son esas situaciones que no son normales, que no son justificables en el relacionamiento de las mujeres con sus parejas, exparejas o en cualquiera que sean sus ámbitos o entornos de relacionamiento”, declaró Bermúdez.

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La entidad insiste en que las primeras señales de alarma deben activar respuestas institucionales rápidas. Cuando una mujer advierte amenazas, control, agresiones o cualquier conducta que pueda ponerla en riesgo, es fundamental que existan canales claros para pedir ayuda y recibir orientación.

Distrito pide acudir a Alerta Naranja

La Secretaría Distrital de la Mujer hizo un llamado a las mujeres que se encuentren en riesgo de feminicidio para que acudan a los mecanismos de atención de la Administración Distrital. Uno de ellos es Alerta Naranja, que opera en las Casas de Justicia de Bogotá.

Este mecanismo busca identificar el nivel de riesgo, fortalecer la coordinación entre entidades y agilizar las rutas de protección. La atención permite orientar a las mujeres sobre los pasos que pueden seguir y sobre las medidas disponibles para proteger su vida e integridad.

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Violencia en contra de la mujer en Colombia . Foto: Colprensa

El acompañamiento sociojurídico permite explicar cuáles son los derechos de las víctimas, qué autoridades pueden intervenir y cómo se pueden solicitar medidas de protección. El apoyo psicosocial, por su parte, busca brindar contención y orientación durante el proceso.

La cifra de 1.466 mujeres valoradas durante 2026 muestra la magnitud del reto que enfrenta Bogotá en materia de prevención de violencias basadas en género. Cada caso requiere una respuesta coordinada para evitar que el riesgo avance y para garantizar que las instituciones actúen antes de que ocurra una tragedia.