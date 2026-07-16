Sara Uribe confirmó su relación con Camilo Méndez con una serenata y un beso en redes sociales

La relación entre Sara Uribe y Camilo Méndez se hizo pública en Instagram con una serenata y un beso en un video compartido por el artista - crédito @camilomendezoficial/Instagram

Tras semanas de rumores y especulaciones, la modelo y presentadora Sara Uribe confirmó que se dio una nueva oportunidad en el amor luego del final de su relación con Fredy Guarín en 2020.

Desde hace varias semanas había indicios que apuntaban a que la paisa se encontraba vinculada sentimentalmente con el cantante vallenato Camilo Méndez, luego de que fuesen captados durante la celebración del cumpleaños del cantante de música popular Ciro Quiñonez, en Cartagena.

Inicialmente ambos se abstuvieron de hacer comentarios al respecto, pero durante una dinámica de preguntas y respuestas Sara abordó de manera indirecta la pregunta de un seguidor sobre si era novia de Méndez, extendiéndole otra pregunta a todos sus seguidores: “Ustedes qué opinan, ¿será que hacemos bonita pareja?”.

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Pero eso cambió este miércoles 15 de julio con un video que se publicó en la cuenta oficial de Méndez en Instagram. Allí compartió un video en un apartamento en el que le canta una serenata a la presentadora.

“Yo que estoy enamorado, llegó la hora de cantarle a una persona que me tiene enamorado, que me encanta, que me gusta mucho y que está aquí a mi lado. Esta canción es para ti Sarita”, dijo.

Al terminar su interpretación, Uribe reaccionó con un beso y una sonrisa antes de que el cantante interpretara el tema. Parte de la letra decía: “En un mundo lleno de espinas tú eres una rosa, daría cualquier cosa por tenerte siempre a mi lado”.

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La publicación de Camilo Méndez incluyó una referencia a la polémica viral de la hamburguesa triple al decir que le compraría a Sara Uribe hamburguesas de hasta 20 carnes - crédito @camilomendezoficial/Instagram

Al subir la publicación, el cantante añadió en la descripción “A esta mamasita le compro las hamburguesas con 10 carnes si quiere”, haciendo referencia a la historia viral de la triple hamburguesa que viene circulando en redes sociales desde hace varios días.

La presentadora también dejó una respuesta en dicha publicación que delató el momento de idilio que atraviesa la pareja: “Si me cantas así todos los días, no respondo”.

Tras la publicación del video, allegados y seguidores llenaron a la pareja de mensajes de apoyo y buenos deseos. “Me encanta esto”, “Mereces ser feliz amiga linda”, “Vio ahora puro pollo de moda mi amor”, “Me derretí”, “Ay divina me encanta que esté enamorada”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

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Camilo Méndez ya tenía visibilidad en plataformas y en el vallenato

El cantante colaboró con Pipe Bueno en "No puedo olvidarla" y supera los 700 mil seguidores en redes sociales - crédito @camilomendezoficial/Instagram

Méndez es compositor y cantante de vallenato. De acuerdo con la publicación, es conocido por canciones como No Puedo Olvidarla (grabada con Pipe Bueno) y Te Perdoné, temas que acumulan miles de reproducciones en plataformas digitales.

El artista también reúne más de 700 mil seguidores en Instagram, red en la que difunde sus proyectos musicales y aspectos de su vida personal. En 2025, Méndez alcanzó cierta relevancia cuando se especuló que podía ser pareja de Aida Victoria Merlano, pues la barranquillera estuvo en una parranda vallenata en la que él cantó, poco después de que ella anunciara el final de su relación con Juan David Tejada.

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Sara Uribe lanzó indirecta a Fredy Guarín y Andreina Fiallo

El mensaje de Sara Uribe fue tomado como una respuesta a los ataques que recibió en redes sociales, acusándola de lanzar indirectas a Fredy Guarín y Andreína Fiallo - crédito @sara_uribe/Instagram

La publicación que apuntaría a que la presentadora tiene una nueva relación sentimental, se produjo días después de que la modelo realizara una serie de publicaciones que fueron tomadas como una respuesta a la reconciliación de Fredy Guarín con Andreina Fiallo.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, grabado durante un paseo a los chorros de Tapartó, la modelo y presentadora aparece disfrutando de la naturaleza entre risas, acompañada de su hijo Jacobo y otros familiares.

En una de las escenas, alguien la sumerge en el río, y fue en ese contexto que escribió: “Yo sí creo que me voy a tener que hacer otra limpia… porque de pronto esta no funcionó”. Luego añadió: “Pero aquí sigo, más viva que un berraco”.

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Esa primera publicación generó una serie de reacciones divididas en los comentarios, muchos de ellos negativos. Uribe no respondió de manera directa a la pareja, pero sí publicó una segunda entrega desde el mismo paseo, esta vez con fotografías, en la que dejó un mensaje que no dejó dudas en que se trataba de una respuesta a los ataques que recibió durante la jornada del martes 30 de junio.

“Que a todos nos vaya bien. Que cada familia encuentre paz. Yo estoy ocupada disfrutando la mía”, fueron sus palabras, tratando de desmarcarse de cualquier tipo de especulación.