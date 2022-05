El mundo deportivo condenó la masacre de Texas y abogó por un cambio en la legislación sobre el uso de armas en EEUU

Jugadores, equipos y personalidades del mundo deportivo manifestaron su indignación ante el suceso en el que murieron 19 niños y dos adultos en una escuela local

En Dallas, Steve Kerr y Jason Kidd no querían hablar de baloncesto. LeBron James no hizo ningún esfuerzo por ocultar su ira. Jayson Tatum de los Boston Celtics, un padre joven, calificó la noticia de “devastadora”.

El mundo del deporte reaccionó rápidamente el martes a la noticia de que un hombre armado de 18 años abrió fuego en una escuela primaria en Uvalde, Texas, y mató al menos a 19 niños.

Fue el tiroteo más mortífero en una escuela primaria de EEUU desde que un hombre armado mató a 20 niños y seis adultos en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, hace casi una década.

“Estoy harto. He tenido suficiente. Vamos a jugar el juego esta noche. Pero quiero que cada persona aquí, cada persona que escuche esto, piense en su propio hijo o nieto, madre o padre, hermana, hermano. ¿Cómo te sentirías si esto te sucediera hoy?”. — Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, quien instó al Congreso a exigir verificaciones de antecedentes para la compra de armas antes de que su equipo se enfrentara a los Dallas Mavericks en el Juego 4 de las finales de la Conferencia Oeste.

Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors de la NBA, se mostró devastado por la masacre en una escuela primaria en Uvalde, Texas

Los mensajes de personalidades vinculadas al mundo del deporte, en respaldo a los familiares de las víctimas, saltaron en cadena a través de las redes sociales.

“¡Mis pensamientos y oraciones están con las familias de seres queridos perdidos y heridos en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, TX! Cuándo es suficiente hombre!!! Estos son niños y seguimos poniéndolos en peligro en la escuela. ¡En serio, ‘EN LA ESCUELA’, donde se supone que es lo más seguro!”, expresó el jugador de baloncesto LeBron James, en un tuit.

Incluso desde las cuentas oficiales de equipos como los San Antonio Spurs se enviaron mensajes como: “Uvalde, no hay palabras correctas. Nuestros corazones están con usted y con todos nuestros vecinos afectados por el horrible tiroteo de hoy”.

“Para las víctimas, sus familias y toda la comunidad de Uvalde, ustedes están cerca de nuestros corazones hoy y en las próximas semanas”, declararon los Houston Texans, vía Twitter.

El jugador de baloncesto, LeBron James

La delantera de las Seattle Storm, Breanna Stewart, manifestó su pesar al selañar como algo impensable lo ocurrido. “Mientras miro a mi hija, me duele el corazón por todas las vidas perdidas y por sus seres queridos. La peor pesadilla de los padres. Suficiente es suficiente. No más violencia armada, no más terrorismo. Esto es repugnante”, acotó.

Además de los mensajes de condolencias, también se formularon llamado claros a las autoridades a restringir el marco legar sobre el uso de armas en los Estados Unidos.

“¿Cuándo será suficiente? Asesinatos sin sentido, niños muriendo a manos de un arma. ¡Ver a tantos niños poner sus manos en armas es doloroso! Las escuelas no son seguras. Las tiendas de comestibles no son seguras. Niños matando niños. Proteger las leyes de armas no puede ser más importante que salvar vidas”. — Agente deportivo Rich Paul, quien representa, entre otros, a LeBron James.

(Con información de AP)

SEGUIR LEYENDO: