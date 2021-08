La aerolínea Delta comenzará a cobrar 200 dólares por mes a los empleados que no estén vacunados contra el COVID-19

Avión de la aerolínea Delta Airlines. ECONOMIA MADRID EMPRESAS ESPAÑA EUROPA

En un nuevo intento por motivar a sus empleados a que se vacunen contra el COVID-19, el CEO de la aerolínea Delta envió un memo esta mañana a todos sus empleados en el que informaba que todo aquel que antes del 1 de noviembre no presente prueba de vacunación, enfrentará un cargo mensual de 200 dólares que la empresa utilizará para enfrentar los gastos extra por internaciones que puedan surgir por empleados que terminen hospitalizados a consecuencia del virus.

Además, aquellos empleados que no estén vacunados deberán utilizar máscaras en todo momento durante las horas de trabajo. A partir del 12 de septiembre, estos empleados también deberán someterse a una prueba de COVID obligatoria una vez a la semana.

La aerolínea subsidia su propio seguro de salud para empleados, y según informaron, los costos se han disparado con la pandemia.

En promedio, una estadía en el hospital por COVID para un empleado le cuesta a Delta 40 mil dólares. ”Este cargo extra que estamos imponiendo es necesario para poder enfrentar el riesgo financiero para la empresa que representa la decisión de uno de nuestros empleados de no vacunarse. En las últimas semanas, desde el aumento de los casos con la variante B.1.617.2, todos los empleados de Delta que han resultado hospitalizados por COVID eran personas que no estaban vacunadas”, decía el memo firmado por Ed Bastián, CEO de la aerolínea.

Hasta ahora, cuando un empleado contraía COVID-19, los días que no asistía a trabajar no se descontaban como días de enfermedad. Sin embargo, a partir del 30 de septiembre, para aquellos empleados que no estén vacunados, si contraen el virus los días que no puedan asistir a trabajar serán descontados de sus días de enfermedad. “Tal como lo indica la ley federal y estatal -Delta tiene sus oficinas centrales en Atlanta, Georgia-, la protección paga de COVID será ofrecida solamente a aquellas personas que estén completamente vacunadas”.

Imagen de archivo de la enfermera Sheba Phillip preparando una jeringa con una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19, durante un evento de vacunación para adolescentes y adultos locales afuera de la escuela Bronx Writing Academy en el distrito del Bronx de la Ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. 4 de junio, 2021. REUTERS/Mike Segar

Según la empresa, cerca del 75 por ciento de los 75 mil empleados que tienen ya se han vacunado. Sin embargo, “dada la agresividad de la nueva variante, necesitamos que muchas más personas se vacunen y llegar lo más cerca posible al 100 por ciento”, indica el comunicado interno.

Desde hace ya un mes, Delta le exige estar vacunado a todos los nuevos empleados que contrata. La competidora, United Airlines, ha anunciado la semana pasada que la vacunación es obligatoria para todos los empleados -a excepción de aquellos con una condición médica que se los impida-, o sino serían despedidos. De igual modo, Alaska Airlines, anunció a sus empleados que sería obligatorio que todos estén vacunados a partir de que la vacuna recibiera aprobación total por parte de la FDA (Administración Federal de Alimentos y Medicinas, según sus siglas en inglés), algo que ya ocurrió con la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech.

Los Estados Unidos están atravesando su cuarta ola de COVID-19 con una variante más contagiosa. Hasta el momento más de 38 millones de residentes de este país se han contagiado de COVID 19 y más de 631 mil personas fallecieron a consecuencia del virus.

