Oprah Winfrey eligió “American Dirt” a fines del año pasado y, cuando se le preguntó sobre la controversia, antes de las reseñas del New York Times, dijo que no estaba al tanto de ella. Pero citó su propia respuesta visceral como señal de que Cummins había cumplido un papel vital para la ficción. “Ella humaniza este problema”, dijo Winfrey, quien espera entrevistar a la escritora en algún lugar de la frontera entre Estados Unidos y México en un encuentro que se transmitiría el próximo 6 de marzo por Apple TV Plus.