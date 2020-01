Cummins afirma que investigar y escribir sobre esos crímenes fue sobrecogedor —“había demasiados detalles que no quería saber”—, pero le dio algo de consuelo y le ayudó a aprender a escribir sobre situaciones traumáticas de manera que no se sintiera como algo fuera de lugar o sensacionalista. Estos temas y el deseo de “quitarles las historias a los criminales y ponerlas en manos de los sobrevivientes” influenciaron sus novelas “The Outside Boy” y “The Crooked Branch”.