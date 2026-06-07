Comer huevo a menudo tiene beneficios para la salud cognitiva: reduce el riesgo de Alzheimer

Estudios recientes asocian el consumo regular de huevo con un menor riesgo de deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer en adultos mayores - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el huevo ha reforzado su presencia en los hogares del país, consolidándose como un elemento clave en la dieta diaria. Este alimento, tradicionalmente valorado ha experimentado una tendencia que responde tanto a la preocupación por la salud como a la búsqueda de soluciones prácticas y económicas para la alimentación cotidiana.

El perfil nutricional del huevo lo sitúa como un alimento completo. Su aporte de proteínas de alta calidad lo convierte en referente, pues contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede sintetizar por sí mismo. Además, es fuente de vitaminas como la D, B12, A y folatos, así como de minerales tan relevantes como el hierro, el zinc y el selenio.

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Organizaciones internacionales como la FAO respaldan los beneficios de los alimentos de origen animal, entre los que el huevo destaca por su biodisponibilidad. Esto significa que los nutrientes que aporta se absorben y utilizan con gran eficiencia, ayudando a cubrir las necesidades nutricionales en cada etapa de la vida.

Las nuevas guías nutricionales recomiendan priorizar el patrón alimentario global, integrando el huevo de forma segura en la alimentación diaria - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo también contiene compuestos que despiertan un interés creciente en la comunidad científica. Entre ellos, la colina, fundamental para el sistema nervioso, y los carotenoides luteína y zeaxantina, que se acumulan en el tejido cerebral y se asocian con la protección frente al estrés oxidativo y el mantenimiento del rendimiento cognitivo.

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La relación entre el consumo de huevo y la salud cerebral

Diversos estudios recientes sugieren que los nutrientes presentes en el huevo pueden desempeñar un papel en la prevención del deterioro cognitivo. Un trabajo publicado en el Journal of Nutrition, realizado por la Universidad de Loma Linda en mayo de 2026, encontró una asociación entre el consumo habitual de huevo (cinco o más a la semana) y una reducción del 27% en el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer en adultos mayores, siempre en el contexto de un patrón dietético saludable.

Esta protección parece estar relacionada con el aporte de colina, precursora de la acetilcolina, neurotransmisor clave en la memoria y otros procesos mentales. Además, los huevos contienen triptófano, fosfolípidos y ácidos grasos omega-3, que favorecen la neurogénesis, la atención y la memoria.

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El huevo destaca por su aporte de proteínas de alta calidad y nutrientes esenciales como colina, hierro, vitamina D y B12 - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se observó que un consumo moderado de huevos, de medio a uno por día, podía asociarse con menor riesgo de demencia. En cambio, un consumo elevado, más de uno diario, no siempre mostró resultados positivos, y la variedad en los métodos de evaluación dificulta la comparación directa entre investigaciones.

Un análisis publicado en la revista Nutrients sostiene que quienes consumen huevos con regularidad presentan un mejor desempeño en pruebas de memoria y pensamiento. Por su parte, otro trabajo en The Journal of Nutrition apunta que los adultos mayores que incluyen frecuentemente en su dieta presentan una menor probabilidad de desarrollar Alzheimer.

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Versatilidad y recomendaciones de consumo

El huevo se distingue por su versatilidad culinaria, su facilidad de preparación y su precio accesible. Estas características lo convierten en un recurso cotidiano que se adapta tanto a recetas rápidas como a platos elaborados, facilitando la adherencia a patrones alimentarios saludables.

La colina y los carotenoides presentes en el huevo contribuyen a la salud cerebral y visual, reforzando su valor en todas las etapas de la vida - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la mayoría de la población sana, el consumo de un huevo diario es seguro y no se asocia con un aumento del riesgo cardiovascular. No obstante, las recomendaciones pueden variar en personas con hipercolesterolemia o enfermedades cardíacas, a quienes suele sugerirse limitar el consumo de huevos enteros a dos o tres por semana, permitiendo mayor libertad en la ingesta de claras.

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Además, lo relevante no es la cantidad de huevos consumidos semanalmente, sino el contexto global de la dieta. Así lo subraya Harvard Medical School, que indica que la mayor parte de las personas puede consumir hasta siete huevos semanales sin inconvenientes.

Beneficios adicionales y formas saludables de preparación

En cuanto a la preparación, las técnicas que requieren poca o ninguna grasa añadida como hervir son recomendables para conservar los nutrientes y evitar un exceso calórico. Otras formas, como al horno o revueltos, también pueden ser saludables siempre que se controle la cantidad de grasa utilizada.

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El huevo, por tanto, se consolida como un alimento aliado en la alimentación moderna, capaz de adaptarse a distintas etapas de la vida y necesidades nutricionales, sin perder de vista la importancia de mantener un patrón dietético equilibrado y variado.