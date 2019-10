En una entrevista en julio con la revista The New Yorker, Hunter Biden se defendió ante las acusaciones de haber aceptado sobornos de un magnate chino. De acuerdo a ese medio, el hijo del ex vicepresidente ofreció al empresario chino Ye Jianming “usar sus contactos” cuando estaba en el consejo del Programa Mundial de Alimentos en el país para ayudar a identificar oportunidades de inversión para su compañía.