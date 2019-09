Zelensky: Sí, tienes toda la razón. No sólo solo el 100%, en realidad el 1000%. Peor puedo decirte lo siguiente: hablé con Angela Merkel y me reuní con ella. También conocí y hablé con Macron... y les dije que no están haciendo tanto como tienen que estar haciendo en los asuntos de las sanciones. No están aplicando las sanciones. No están trabajando tanto como deberían trabajar con Ucrania. Resulta que, aunque lógicamente la Unión Europea debería ser nuestro socio más grande, pero técnicamente, los Estados Unidos son hoy un socio más grande que la Unión Europea y estoy muy agradecido por eso, porque los Estados Unidos están haciendo mucho por Ucrania. Mucho más que la Unión Europea, especialmente en lo que tiene que ver con sanciones a la Federación Rusa. También quiero agradecerle por su gran apoyo en el área de defensa. Estamos dispuestos a seguir cooperando en los próximos pasos. Específicamente estamos casi listos para comprar más jabalinas (misiles) de los Estados Unidos con fines de defensa.