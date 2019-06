La película producida por Jake Gyllenhaal se basará en una serie de artículos sobre el presunto asesinato publicados en la revista Vanity Fair. Todavía no se sabe si Gyllenhaal protagonizará la película o estará detrás de cámaras. El director Charlie McDowell, realizador de "The One I Love" y "The Discovery", va a escribir y dirigir el filme.