De acuerdo con medios estadounidenses como Vox, lo más probable es que, pese a la nueva actitud, la presidenta de la Cámara de Representantes aún no esté preparada para la convocatoria de audiencias por la "palabra con 'i'", aunque sí parece estar dispuesta a ir a fondo con los pedidos demócratas de obtener las declaraciones de impuestos de Trump, el informe Mueller no editado y el testimonio en el Congreso del ex asesor de la Casa Blanca, Don McGahn.