"Una vez que pasaron los años, y no hubo éxito en encontrarlo, había como un fastidio en mi cabeza… tal vez le haya pasado algo, pero no es algo que quieras creer. Tenía la esperanza de que en el peor de los casos su familia acabara de ponerlo en nuestra contra. No quería creer que en realidad estaba muerto", indicó Natalie al diario The News & Observer.