Una de las víctimas que logró sobrevivir a sus ataques, y quien fuera violada por DeAngelo, supo hoy que el hombre había sido detenido. Se lo comunicaron las autoridades. Se lo debían. Jane Carson-Sandler dijo no poder salir de su asombro por la novedad. "Lo supe esta mañana. Estoy abrumada de alegría. He estado llorando, sollozando", señaló al diario The Island Packet de Carolina del Sur.