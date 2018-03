La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, anunció hoy que "ningún representante de la familia real ni ningún mandatario" asistirá al Mundial de Rusia 2018, después de que Moscú no haya aclarado la razón por la cual el ex espía Sergei Skripal y su hija fueron envenenados con un agente nervioso de fabricación rusa.