Dura acusación de deportistas olímpicos brasileños contra la selección de fútbol: “No son parte del equipo y no les importa”

Los jugadores lucieron la camiseta de Brasil pero no la campera del equipo olímpico (Reuters)

Brasil cerró una actuación espectacular en Tokio 2020 con un total de 21 medallas, siete de ellas de oro, lo que significó un nuevo récord para la nación de Sudamérica. La cosecha final fue de siete oros, seis platas y ocho bronces, rompiendo la marca histórica de 19 medallas (7-6-6) lograda cuando fue anfitrión en Rio 2016. Pero la gloria no es sinónimo de paz.

Una de las preseas doradas fue conseguida por la selección de fútbol, que venció en la final a España por 2 a 1. Al subir al podio, los jugadores festejaron con la camiseta puesta, en lugar de con la indumentaria diseñada por el Comité Olímpico de Brasil (COB) que lucieron todos los atletas durante cada premiación.

“El Comité Olímpico de Brasil repudia la actitud de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y de los jugadores de la selección de fútbol durante la ceremonia de premiación del torneo masculino. Por el momento, las energías del Comité están totalmente enfocadas en mantener el trabajo que resultó en la mejor participación brasileña en la historia de los Juegos Olímpicos. Por esta razón, solo después de la finalización de los Juegos, la COB hará públicas las medidas que se tomarán para preservar los derechos del Movimiento Olímpico, otros atletas y nuestros patrocinadores“, señaló en un duro comunicado el organismo.

Es que la imagen de los futbolistas con la campera atada a la cintura fue tomada como un agravio por quienes manejan el deporte olímpico brasileño e incluso por algunos atletas, como Bruno Fratus. El nadador que ganó el bronce 50 metros de estilo libre en Tokio utilizó las redes sociales para expresar su repudio. “El mensaje (de la selección de fútbol) fue claro: no son parte del equipo y no les importa. También están completamente alineados y desconectados de las consecuencias que esto puede generar en innumerables deportistas que no son millonarios como ellos”, sostuvo.

Los brasileños se consagraron bicampeones olímpicos en el fútbol masculino (Reuters)

Bruno Fratus se colgó la medalla de bronce en la final de los 50 libre con un tiempo de 21.57 segundos. El vigente subcampeón del mundo en esta la distancia, se quedó a 50 centésimas del estadounidense Caeleb Dressel, que se alzó con el triunfo con una marca de 20.07, nuevo récord olímpico. Por su parte, la Canarinha se proclamó el sábado bicampeona olímpica al vencer en la final a España.

Brasil concluyó en el decimosegundo lugar del medallero como primer representante de América Latina por segundos Juegos consecutivos. Por detrás se situaron Cuba con 15 medallas (7-3-5) y Ecuador con tres (2-1-0). El récord brasileño se registró pese a que algunos deportistas llamados a ganar medalla, como el surfista Gabriel Medina y los equipos de voleibol de playa, así como la selección de voleibol masculino, se marcharon de Japón en blanco.

Al ganar una medalla los atletas deben lucir la indumentaria que les entrega el comité olímpico de su país, como se ve en este caso con la selección brasileña de vóley femenino que ganó la medalla de plata en Tokio (Reuters)

