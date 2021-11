Kylian Mbappé dio detalles de cómo vivió su frustrado fichaje por el Real Madrid

Mbappé habló tras marcar un póker de goles con Francia (Reuters)

Con sus cuatro goles en la victoria ante Kazajistán por 8-0, Kylian Mbappé se convirtió en el protagonista de la jornada, la cual acabó con la clasificación de Francia al próximo Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el joven delantero galo llega a un fin de año muy intenso, en el que estuvo prácticamente todo el tiempo en boca de los principales medios deportivos de toda Europa.

A menos de dos meses para que se abra una nueva ventana de transferencias, el atacante del PSG le concedió una entrevista a Téléfoot en la que hizo referencia a lo ocurrido con su frustrado fichaje por el Real Madrid, una novela que terminó con final feliz para los directivos parisinos por el momento.

“Creo que lo que pasó este verano (junio europeo) me marcó”, aseguró el futbolista de 22 años tras marcar un póker de goles en el séptimo partido del Grupo D. “Fallar el penalti decisivo ante Suiza (en el duelo que acabó con la eliminación de Francia en octavos de final de la Eurocopa) y el ‘no’ traspaso al Real Madrid, pusieron a prueba mi mente; mis límites”.

Mbappé fue la figura de Francia en el duelo contra Kazajistán (Reuters)

Mbappé aseguró que, a pesar de todo lo que sucedía en su cabeza, trató de responder de la mejor manera posible en el campo: “Me hizo más fuerte lo que sucedió. Ahora tengo más confianza que antes. Soy humilde y estoy decidido a hacer grandes cosas esta temporada”.

Días después del cierre del mercado de pases, el francés rompía el silencio sobre lo que había sucedido con las negociaciones para recalar en el conjunto merengue, revelando que su intención era salir a finales de julio pero que finalmente no se pudo concretar.

Sobre ese discurso, el ex Mónaco reconoció que fue “liberador” haberlo hecho público y agregó: “Después de eso estuve mucho mejor físicamente. Estaba mucho mejor conmigo mismo. También soy mucho más feliz en mi vida personal y eso también juega un papel. Esto es lo más importante y ayuda a tener un buen desempeño”.

Mbappé y Benzema podrían compartir equipo en un futuro no muy lejano (Reuters)

“Sé lo que puedo hacer. Me refugié en el trabajo porque a veces hay que cuestionarse. No siempre es culpa de otros. Sé las cualidades que tengo y lo que puedo hacer en el fútbol “, remarcó el jugador, que acabará contrato el próximo junio del 2022 si el PSG no llega a un acuerdo de renovación.

Éstas declaraciones también fueron de la mano con las que dio a TNT Sports Brasil, en las que afirmó no conocer cual es su futuro inmediato, teniendo en cuenta que en enero se vuelve a abrir un período de transferencias.

“Estoy en París. Ya dije que he pasado cinco años extraordinarios aquí, he disfrutado de cada instante y continúo haciéndolo. Aquí, un montón de cosas importantes van a llegar, de grandes oportunidades, pero ya he hablado de ello antes”, sentenció.





