Sigue al rojo vivo la batalla en el arco del PSG: Gigi Donnarumma lanzó una fuerte advertencia

Gianluigi Donnarumma habló sobre la rotación con Keylor Navas en el PSG (Foto: REUTERS)

Una de las grandes estrellas que llegó al Paris Saint Germain en el último mercado, junto a Messi, Sergio Ramos y Wijnaldum, entre otros, es el guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, que desde que desembarcó en París no se ha mostrado muy a gusto con tener que alternar con Keylor Navas. En las últimas horas, Donnarumma ha vuelto a expresar su descontento con la rotación que aplica Pochettino.

“No interfiere con mi desempeño. Pero personalmente me molesta porque no es fácil. Como dijiste, siempre fui el titular y a veces duele estar en el banquillo”, dijo el ex portero del AC Milán en declaraciones a los micrófonos de TNT Sports.

Hasta ahora, Donnarumma ha jugado dos partidos en la Champions League y otros cinco de la Ligue 1, lo que significa que solamente ha participado en el 38% del total de los minutos del PSG en todas las competencias. El arquero italiano de 22 años lógicamente pero en sus dichos también aseguró que “seguro que la situación se resolverá”.

Gianluigi Donnarumma ha jugador hasta ahora solamente el 38% de los minutos con el PSG (Foto: REUTERS)

Al llegar a París como jugador libre en el último mercado de pases, siendo campeón de la Eurocopa con Italia y considerado uno de los mejores arqueros del mundo a su corta edad, puede que Donnarumma pensó que iba a ser la primera opción pero se ha encontrado con que Keylor Navas tuvo más protagonismo: el tico jugó 11 partidos, ocho de la liga francesa y dos a nivel europeo.

Desde Italia ya han informado que la supuesta prioridad que tiene Navas también estaría ligada a la afinidad que tiene con Neymar, Messi, Marquinhos, Di María y el resto de los latinos. El diario Corriere Della Sera publicó que existe un “pacto sudamericano” tácito que favorece al costarricense a la hora de pelear por la titularidad.

Tampoco es la primera vez que Gigi Donnarumma hace una declaración de esta índole. Un mes después de su llegada al Parque de los Príncipes, tras su primera suplencia, hizo unas declaraciones que pusieron de manifiesto su poca tolerancia a la rotación. “He venido a París a jugar. El PSG me buscó y me quiso, y yo quería venir al PSG. La competencia no me asusta, Navas es un gran portero, pero yo estoy aquí para jugar. La competencia es buena para los dos, y también para mí, porque me hace crecer mucho”, había dicho a Canal Plus.

Keylor Navas ha tenido más rodaje que Donnarumma en lo que va de la temporada (Foto: REUTERS)

De momento, Mauricio Pochettino aún no se ha decidido quien es el dueño del arco y ha alternado a Donnarumma y Navas indistintamente en partidos del torneo local y la Champions League. A diferencia de lo que ocurre habitualmente en los equipos donde hay dos arqueros de alto calibre, donde los entrenadores suelen designarles a una competencia a cada uno, el DT argentino optó por tomar una decisión partido a partido.

