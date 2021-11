Escándalo en el PSG: la frase que le dijo uno de los agresores a Hamraoui y que dio un giro en la investigación

Aminata Diallo le solicitó a la policía que investiguen las relaciones privadas de Kheira Hamraoui

La noticia que sacudió por completo al mundo del fútbol sigue sumando capítulos y el último promete dar un inesperado giro en la investigación. Según develó RMC, uno de los encapuchados que agredió brutalmente a la jugadora Kheira Hamraoui la habría acusado de mantener relaciones con “hombres casados”.

Esta noticia va en sintonía con el pedido de la futbolista del Paris Saint Germain Aminata Diallo, quien fue puesta en libertad sin cargos el pasado jueves por la tarde por la Policía Judicial (PJ) de Versalles después de pasar más de 36 horas detenida por su presunta participación en el caso.

“¿Así que nos acostamos con hombres casados?”, sería la frase que lanzó uno de los agresores de la ex deportista del Barcelona, quien tuvo que ser atendida en el hospital de Poissy, donde le dieron varios puntos de sutura.

Kheira Hamraoui y Aminata Diallo son compañeras de equipo en el PSG (Photo by Haflidi Breidfjord - UEFA/UEFA via Getty Images)

Diallo, que en un principio fue vinculada a la agresión violenta a Hamraoui y todavía se sospecha la existencia de una rivalidad interna dentro del equipo femenino del cuadro de la capital francesa, según la información que maneja Le Parisien, incitó a las autoridades a que investiguen las relaciones personales de Kheira Hamraoui.

El rotativo sostiene que se enviaron una serie de mensajes de texto anónimos a distintos jugadores franceses desde el regreso al club de Hamraoui durante el último verano europeo. En estas advertencias se aseguraba que la futbolista de la selección francesa salía con “hombres casados del mundo del fútbol”, que tenía supuestas deudas y se la presentaba como una “mala persona”.

L’Equipe, por su parte, sostiene que las destinatarios de esos mensajes fueron Marie-Antoinette Katoto, Grâce Geyoro, Sakina Karchaoui y Aminata Diallo y que el remitente era un supuesto ex de Hamraoui, con quien habría mantenido una relación durante tres años mientras jugaba en Barcelona. El interlocutor sostuvo que la futbolista del PSG le habría roto la vida y que se vengaría de ella haciendo lo mismo.

Tras ser liberada, el abogado de Aminata, Mourad Battikh, lamentó el revuelo mediático que se generó alrededor de la figura de su defendida. “Es lamentable que la Sra. Diallo haya sido arrestada de esta manera, cuando podría haber respondido a una citación para una audiencia libre y no estar sujeta a una medida de restricción. Además, la Sra. Aminata Diallo deplora la puesta en escena perfectamente artificial de una rivalidad entre ella y la Sra. Kheira Amraoui que justificaría su ataque a su compañera de equipo. Esta teoría no se corresponde con la verdadera naturaleza de su relación”.

La policía liberó a Aminata Diallo el pasado jueves (Photo by Johannes Simon - UEFA/UEFA via Getty Images,)

“Ella colaboró con los agentes de la Policía Judicial, ya sea en el allanamiento, la explotación de sus teléfonos... No se encontró nada que implicara a la señora Diallo. Es una mujer joven que lleva una vida ejemplar dentro y fuera del campo, que ha luchado toda su vida por llegar a donde está hoy. Sigue siendo muy perjudicial lo que le sucede”, manifestó el letrado en diálogo con BFMTV. Y luego, añadió: “Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir muy firmemente que ahora está siendo exonerada y que es hora de que vuelva a trabajar, de hacer lo que mejor sabe hacer; es decir, jugar en el campo, ayudar al equipo para ganar partidos, títulos, y tal vez ser seleccionado para el equipo de Francia”.

Otro de los que se manifestó en contra de lo acontecido fue Amadou Diallo, el padre de la futbolista. En diálogo con Le Parisien, el hombre sostuvo que “Aminata está injustamente acusada. Es repugnante. La arrestaron y permaneció bajo custodia más de un día por algo que no hizo. Su reputación quedó dañada. Aminata no es del tipo que busca problemas. Ese no es el carácter de mi hija. Conozco a mi hija. Está en contra de la injusticia . Ella nunca haría eso”.

Su madre, por su parte, manifestó: “Cuando escuché en la televisión por qué lo criticaban, fue como si el edificio se me hubiera caído encima. Me quedé conmocionada, herida, abatida. Aminata no puede tener este comportamiento. Tiene su carácter, es cierto, pero no busca historias. No es violenta, no es mala. Es inhumano lo que se dijo de ella durante dos días. Aminata siempre quiso triunfar, pero nunca tuvo celos de sus compañeros”.

Vale recordar que el hecho sucedió el pasado 4 de noviembre cuando regresaban de pasar una velada junto a todo el plantel en un restaurante de Bois de Boulogne. Después de acercar hasta su casa o a otra compañera (Sakina Karchaoui), Diallo conducía en Chatou (afueras de París) para dejar en su domicilio a Hamraoui cuando fueron asaltados por dos encapuchados. Uno de ellos golpeó a Hamraoui con una barra de hierro, provocándole varias lesiones en sus piernas y manos.

Otro punto importante dentro de esta historia es que este jueves, ante el juez, hubo un careo entre las dos jugadoras implicadas y Sakina Karchaoui, en calidad de testigo.

