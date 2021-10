Molestia en el PSG por la lesión de Messi: “Pasó más tiempo en su selección que en París”

Leonardo, director deportivo del PSG, habló de la lesión de Messi (EFE)

Después de un primer tiempo errático, en el que se lo notó falto de su habitual capacidad para ser efectivo con la pelota en sus pies, Lionel Messi no salió a disputar la segunda parte del encuentro entre el Paris Saint Germain y Lille por la jornada 12 de la Ligue.

A pesar de no contar con el astro argentino, el equipo de Mauricio Pochettino dio vuelta el marcador y terminó con un triunfo valioso en el Parque de los Príncipes, pero todas las alarmas se encendieron ante la ausencia del rosarino. Una vez que finalizó el encuentro, fue el propio DT argentino el que aclaró por qué había sustituido a Messi después de los primeros 45 minutos. “Salió por precaución”, dijo sobre la modificación consensuada con el servicio médico del primer equipo. “Tenía una molestia, ya lo habíamos dicho, para que no vaya a mayores”, agregó el ex director técnico del Tottenham.

Frente a este escenario de incertidumbre con lo que será la participación del N° 30 en el próximo partido contra el RB Leipzig por la Champions League, el otro que apareció ante los medios fue el brasileño Leonardo. El director deportivo del club de París expresó su incomodidad por la situación que afrontó el argentino y varias de las otras estrellas del equipo en relación a sus participaciones con los seleccionados nacionales en las ventanas FIFA.

Al ser consultado en la zona mixta sobre el estado de Messi, Leonardo fue contundente: “Llegó y, con estas historias de tregua internacional, pasó sus dos primeros meses más en la selección que en París. Cuando viajas tanto, tiene sentido que haya molestias musculares”, dijo una de las caras del proyecto de la institución parisina según replicó el diario francés Le Parisien.

Messi no ingresó con el equipo en el segundo tiempo ante Lille (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Lo mismo le pasa a Neymar que hizo un gran partido esta noche. Tenía un sentido del sacrificio. Con Di María pasa lo mismo y esta noche fueron decisivos. No estamos hablando de Danilo que está teniendo un partido increíble… no estoy preocupado porque veo lo que pasa a diario”, agregó en su análisis sobre los rendimientos individuales de las otras figuras sudamericanas que tiene el equipo y también en base al rendimiento en cancha.

Leonardo se mostró muy enfático en la defensa a sus jugadores y al proyecto ante las críticas de los medios locales e internacionales. “Que tenemos cosas que mejorar es obvio. Incluso es normal, dado el número de jugadores que han llegado, los cambios importantes, las lesiones, las vueltas de la selección, el momento de adaptarse, de entender la forma de jugar. Todavía no estamos donde queremos, pero el equipo está trabajando duro. Lo que no me gusta es la forma en que nos juzgan, con la que se critica gratis al entrenador y a los grandes jugadores que han llegado este año”.

En relación al triunfo ajustado contra el Lille, el director deportivo remarcó que ya fue el cuarto encuentro que PSG logra anotar en los minutos finales, en lo que para el ex futbolista del equipo es un reconocimiento por su búsqueda de la victoria. “Ésta es la característica de un equipo que quiere. No podemos hablar así de Mbappé, Neymar, Messi, Verratti, el técnico o Marquinhos”, expresó. Y acto seguido, tuvo un apartado para la situación del ex Real Madrid Sergio Ramos, que todavía sigue en la puesta a punto a la espera de su debut con la camiseta del equipo francés.

Pochettino es cuestionado en Francia por el juego del PSG (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Con Ramos, juegas el juego de la prensa española, que dice que apesta. Sabíamos todo. Los grandes jugadores están corriendo todo el tiempo. Pero un poco de calma”. agregó.

Por último, Leonardo apuntó contra los detractores de cómo Pochettino hace jugar al PSG. “Lo hacemos pasar por alguien que no entiende nada. Pero Pochettino antes de llegar era un top 5 y hoy no entiende nada. Pero eso es normal, está buscando la forma correcta de jugar”, declaró.

Gracias al triunfo ante Lille como local, el equipo parisino suma 31 puntos en la cima del torneo en Francia y se sacó 10 unidades al Lens, que todavía no jugó por la fecha 12 de la Ligue 1.

