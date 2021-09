Sergio Agüero sorprendió a sus seguidores en un vivo: se hizo un rotundo cambio de look y viralizaron una imagen poco recordada de sus inicios

Agüero se rapó en vivo y mostró cómo quedó su nuevo look

Sergio Agüero continúa haciendo de las suyas en las redes sociales. Apartado de los terrenos de juego, y mientras continúa con su período de rehabilitación, el delantero del FC Barcelona decidió hacerse un rotundo cambio de look incentivado por los más de 70 mil seguidores que estaban viendo en vivo ese momento.

El argentino compartió en su cuenta de Instagram un video en directo del momento en el que estaba con su peluquero y le consultó a los usuarios cómo querían que termine el corte. La mayoría coincidió en lo mismo: “Pelado”, incluso Gerard Piqué, que también le aconsejó que se afeite la cabeza por completo recordándole que después iba a volver a crecer.

“Mascherano”, “Guardiola”, “Iniesta”. Las comparaciones no tardaron en hacerse presentes mientras que el ex futbolista del Manchester City se miraba a través de la cámara de su celular. “Ahora voy a cabecear mejor”, aseguró el Kun.

Esta no es la primera vez que el ex Atlético de Madrid luce un peinado al ras, ya que existe un antecedente de un corte similar correspondiente a sus inicios en Independiente. Después de ver cómo quedó el resultado final, los fanáticos compartieron imágenes de su primera pretemporada con el plantel profesional en el 2004, cuando ingresó completamente pelado en el segundo tiempo de un duelo amistoso de verano ante Boca en enero de aquel año.

Agüero pelado en su primera pretemporada con el plantel profesional

“Por favor, decile que te pegue el pelo”, bromeó Nicolás Otamendi entre los miles de comentarios que recibió el delantero. Un chiste que no dejó pasar. “No te hagas el vivo. Tengo un par de videos eh”, le recordó sobre la época en la que ambos jugaban en inferiores: “Siempre le decía a Ota que me veía la patente, porque no me podía agarrar”.

Con el trabajo terminado, posteó una foto en sus perfil de Instagram con la frase “qué pasa pelado”. El arquero David De Gea, su hijo Benjamín y hasta la cuenta oficial del Blaugrana le comentaron bromeando con el cambio de look.

Por el contrario, el Kun optó por ignorar todas las preguntas que iban relacionadas a la actualidad del Barcelona, así como también cuál sería la fecha exacta de su regreso, que según el último parte médico oficial del club está estipulado para mediados de octubre.

Agüero todavía no pudo debutar debido a que se recupera de una lesión que sufrió al inicio de la temporada, cuando padeció una rotura en el tendón del gemelo interno de la pierna derecha que lo marginó de los campos de juego aproximadamente dos meses y los hinchas del equipo catalán todavía deberán esperar para verlo.

Aguero todavía no pudo debutar con el Barcelona, producto de una lesión (Efe)

“Estoy muy bien, progresando bastante. Ya seguramente la próxima semana estaré trabajando en cancha. Vengo bien. No hay un pronóstico sobre cuándo volveré, pero vamos avanzando muy bien. Quizá se puedan acortar algunas semanas”, manifestó con optimismo el sábado pasado en declaraciones a RAC 1.

La llegada de Agüero al Barça fue uno de los pases más fuertes del mercado europeo, ya que los catalanes incorporaron al máximo goleador histórico del Manchester City. Si bien el atacante surgido de Independiente hubiese querido jugar junto a su amigo Lionel Messi, su salida hacia el París-Saint Germain impidió que ambos estuviesen en el elenco azulgrana.

SEGUIR LEYENDO