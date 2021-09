El Kun Agüero explicó por qué eligió fichar por Barcelona, la ausencia de Messi y lanzó una advertencia a sus rivales

El Kun Agüero es uno de los refuerzos estrella del Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

Tras su salida como una verdadera leyenda del Manchester City (es el máximo goleador histórico de la institución y tienen previsto realizar una estatua en su honor), Sergio Agüero se convirtió en una de las principales caras del mercado de pases. El delantero argentino finalmente arregló un vínculo con Barcelona, donde varios se ilusionaron con la posibilidad de verlo hacer una letal dupla de ataque junto a su amigo Lionel Messi.

El argentino finalmente se marchó rumbo al Paris Saint Germain y el Kun quedó en el centro de la escena, ya que comenzó a ponerse en duda su continuidad e incluso se instaló que existía una cláusula para poder marcharse ante la ausencia de la Pulga, algo que el ex Independiente desmintió en diálogo con RAC 1.

“No entendí por qué se hablaba de eso. Cuando firmé Leo no había firmado todavía. Supuestamente estaban llegando a un acuerdo. Barcelona habló conmigo, se cerró y listo. Lo otro era que Leo llegase a un acuerdo, pero en ningún momento hubo una cláusula. Justo pasó lo de la lesión…”, explicó el punta.

A poco para el inicio de la temporada Agüero sufrió una rotura en el tendón del gemelo interno, lo que lo marginará de los campos de juego aproximadamente dos meses. “Estoy muy bien, progresando bastante. Ya seguramente la próxima semana estaré trabajando en cancha. Vengo bien. No hay un pronóstico sobre cuándo volveré, pero vamos avanzando muy bien. Quizá se puedan acortar algunas semanas”, manifestó con optimismo.

El hombre surgido de la cantera del Rojo también aprovechó la oportunidad para explicar los motivos que lo llevaron a aceptar la oferta de los Culé: “Le dije a mi representante que me daba igual el dinero, que quería jugar en Barcelona. que arregle lo que se arregle, que no era un problema. Estaba claro que no iba a cobrar lo mismo que en el City. Era más que nada una idea de venir al Barcelona. Cualquier jugador quisiera jugar en Barcelona, y cuando se dio esa posibilidad dije ‘sin dudas, que se arregle como sea’”.

“Koeman me llamó por teléfono durante la Copa América y también hablamos cuando llegué. La relación es muy buena. Es un tipo muy directo y eso alivia al jugador. Te dice si le gusta lo que haces y también si no le gusta. Es mejor así para saber lo que está pasando”, añadió el flamante campeón con la selección argentina.

Para culminar, el Kun aclaró que los azulgranas no son los grandes candidatos a levantar la Orejona esta temporada, pero le lanzó una advertencia a sus contrincantes: “Creo que el Barcelona, por ser Barcelona, tiene que pelear todos los títulos. No creo que seamos favoritos en la Champions, pero sí que los rivales nos tienen respeto. Jugué en el Atlético y el City contra el Barcelona ,y en el peor momento del Barcelona, pero yo sabía que era el Barca, hay que tener un respeto. Hay que jugar con eso. Creo que podemos llegar a hacer las cosas bien. Mucha gente no espera una gran actuación en la Champions, pero cuidado. Yo digo ‘cuidado’ ”.

Barcelona, que integra el Grupo E junto al Bayern Munich de Alemania, Benfica de Portugal y Dinamo Kiev de Ucrania, realizó algunos movimientos importantes en el mercado de pases al incorporar, además de a Sergio Agüero, a Memphis Depay, Eric García y Luuk de Jong. En contrapartida, se desprendió de Antoine Griezmann y Lionel Messi, entre otros.

