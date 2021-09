Una ex promesa del Barcelona reveló qué es “lo mejor” de Messi y cómo hará para enfrentarlo en Champions

Ilaix Moriba junto a Lionel Messi en un duelo contra el Osasuna (Reuters)

El flamante refuerzo del RB Leipzig, Ilaix Moriba, habló en conferencia de prensa después de lo que fue su controversial salida del Barcelona, club que hasta hace algunos meses lo ponderaba como una de las joyas de La Masía, pero que lo dejó ir en este mercado de pases para conseguir lago de dinero que ayude a equilibrar sus finanzas.

“Los últimos meses han sido lo más difíciles de mi vida, hemos recibido mensajes feos pero hemos podido aguantar para poder estar aquí, no me merecía esos mensajes”, declaró el joven de 18 años en conferencia de prensa en Alemania, en al que agregó: “Se han dicho muchas cosas que no son ciertas y nos tuvimos que mantener callados por el respeto que le tenemos al Barcelona, cosas que se han dicho en la prensa no han sido de juego limpio, se han dicho muchas mentiras”.

El mediocampista, cuya transferencia se cerró a cambio de 16 millones de euros más otros seis en variables, se fastidió porque en la prensa española se especuló con un conflicto entre él y Ronald Koeman, entrenador del equipo, pero el futbolista intentó acallar a quienes alimentaban esas versiones que lo dejaban mal parado. Además, sobre su salida, agregó: “Me costó bastante dejar el Barcelona porque llevaba muchos años, toda mi vida. Ha sido difícil pero la oportunidad que me da el Leipzig creemos que es la mejor decisión que podíamos tomar. Quiero estar aquí y empezar a jugar”.

El guineano nacionalizado español jugó 18 partidos con el conjunto catalán la temporada pasada y firmó el martes un contrato por cinco años con el club Leipzig de la Bundesliga, que comparte el Grupo A de la Champions League con el Brujas de Bélgica, el Manchester City y el París Saint-Germain (PSG). Por lo que pronto se reencontrará en la cancha con Lionel Messi, su ídolo y ex compañero.

Ilaix Moriba llega al Leipzig con el objetivo de afianzarse como titular (Reuters)

“En las sesiones de entrenamiento, nunca pensamos realmente en una forma de detenerlo”, contestó el volante al ser consultado sobre si conocía alguna receta para frenar a La Pulga. “Por supuesto, es el sueño de cualquier niño jugar con Messi, lo que hace es increíble. Lo mejor es que afuera es muy buena persona, intenta ayudar a los jóvenes. ¿Enfrentarnos? nos daremos la mano, pero cuando empiece el partido ya no hay amistad, cada uno defiende su club y lo voy a dar todo por el Leipzig”.

El Leipzig tendrá un duro primer partido de la Champions League ante el Manchester City, finalista de la temporada pasada, el 15 de septiembre. Recibirán al Brujas quince días después antes de enfrentarse al PSG de Messi el 19 de octubre. El club alemán recibe al PSG en Leipzig el 3 de noviembre.

