Italia, Alemania, Inglaterra y España darán inicio a la triple fecha FIFA de las eliminatorias europeas: hora, TV y formaciones

(archivo)

Este viernes continúa la primera jornada de las tres fechas FIFA de septiembre en Europa. Tras la victoria de Portugal y los empates de Francia y Holanda, ahora será el turno de que España, Alemania, Inglaterra y el último campeón de la Eurocopa Italia, entre otras selecciones, hagan sus presentaciones.

La selección británica se desplazará a Budapest para un partido complicado frente a una Hungría que quiere seguir sorprendiendo tras su eliminación en la fase de grupos de la competición continental.

Los hombres de Gareth Southgate, que lideran su llave I, cuentan ahora con la experiencia de la Eurocopa y siguen siendo un equipo muy joven (25 años de edad media). El entrenador debería alinear un once sin apenas cambios con respecto al que perdió en la tanda de penales la final de Wembley en julio.

España, semifinalista de la Eurocopa, viajará a Estocolmo para reencontrarse con la selección sueca, con quien empató 0-0 en la competencia europea y que sigue sin disponer de Zlatan Ibrahimovic, lesionado. La Roja es primera de su grupo B por delante de los suecos, pero con un partido más.

Luis Enrique siguió sin convocar a ningún jugador del Real Madrid para los partidos de septiembre. El asturiano apostó por caras nuevas como Carlos Soler, Brais Méndez, Pablo Fornals o Abel Ruiz.

Italia buscará ante Bulgaria en Florencia igualar el récord de partidos consecutivos sin perder a nivel de selecciones, que está en manos de España con sus 35 duelos sin caer entre 2006 y 2009. La última derrota de la Nazionale fue en septiembre de 2018, contra Portugal (0-1).

Por otra parte, en Alemania será el debut de su nuevo seleccionador Hansi Flick, quien querrá evitar que se repita una derrota como la sufrida ante Macedonia del Norte en la tercera jornada de la fase de clasificación, a finales de marzo. La Mannschaft marcha solamente 3ª de su llave J.

Ni el arquero y capitán, Manuel Neuer, ni Thomas Müller, ambos lesionados, participarán en el enfrentamiento en San Galo, en Suiza.

Además de estos partidos, también se jugará Bélgica vs Estonia, Georgia vs Kosovo, República Checa vs Bielorrusia, Andorra vs San Marino, Polonia vs Albania, Lituania vs Irlanda del Norte, Macedonia vs Armenia e Islandia vs Rumania.





ITALIA VS BULGARIA:

(archivo)

HORA: 18:45 GMT (15:45 ARG-URU / 14:45 CHI-PAR-BOL-VEN / 13:45 COL-PER-ECU-MEX)

TV: ESPN

ESTADIO: Artemio Franchi

POSIBLES FORMACIONES:

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Insigne, Immobile, Chiesa

Bulgaria: Mihaylov; Hristov, Antov, Bozhikov; Nedelev, Malinov, Kostadinov, Chochev, Karagaren; Despodov, Delev





ALEMANIA VS LIECHTENSTEIN

(archivo)

HORA: 18:45 GMT (15:45 ARG-URU / 14:45 CHI-PAR-BOL-VEN / 13:45 COL-PER-ECU-MEX)

TV: DIRECTV GO / DIRECTV SPORTS 1612

ESTADIO: AFG Arena

POSIBLES FORMACIONES:

Alemania: Leno; Gosens, Rudiger, Sule, Baku; Goretzka, Kimmich, Gnabry, Havertz, Sané; Timo Werner

Liechtenstein: B. Buchel; M. Goppel, J. Hoffer, Grünenfelder, Brandle; Frommelt, Salanovic, N. Frick, Meier, Wolfinger; Y. Frick





INGLATERRA VS HUNGRÍA

(archivo)

HORA: 18:45 GMT (15:45 ARG-URU / 14:45 CHI-PAR-BOL-VEN / 13:45 COL-PER-ECU-MEX)

TV: ESPN Play

ESTADIO: Estadio Ferenc Puskás

POSIBLES FORMACIONES:

Inglaterra: Jordan Pickford; Harry Maguire, Stones, Walker; L. Shaw, Rise, Phillips, K. Trippier; Mount, Steerling, Harry Kane

Hungría: P. Gulacsi; A. Fiola, Szalai, W. Orban, Botka, L. Nego; Schafer, Nagy, Kleinheisler; A. Szalai, R. Sallai

ESPAÑA VS SUECIA

(archivo)

HORA: 18:45 GMT (15:45 ARG-URU / 14:45 CHI-PAR-BOL-VEN / 13:45 COL-PER-ECU-MEX)

TV: DIRECTV GO / DIRECTV SPORTS 1610

ESTADIO: Friends Arena

POSIBLES FORMACIONES:

Suecia: Olsen, Krafth, Lindelof, Helander, Audustinsson; Claesson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Kulusevski e Isak

España: Unai Simón, Azpilicueta, Laporte, Iñigo Martínez, Jordi Alba; Koke, Busquets, Carlos Soler; Ferrán Torres, Sarabia y Morata





SEGUIR LEYENDO