La enorme rebaja salarial de Griezmann: cuánto dinero resignó para volver al Atlético Madrid tras su paso por Barcelona

El francés dejará el Atlético de Madrid (Jack GUEZ / AFP)

Uno de los fichajes más trascendentales del mercado europeo fue el regreso de Antoine Griezmann al Atlético Madrid. Claro que estuvo un escalón por debajo del de Lionel Messi al París Saint Germain y el de Cristian Ronaldo al Manchester United, pero la vuelta del francés al lugar en el que exhibió su más alto nivel generó mucha expectativa en la capital española.

Lo concreto es que el delantero de 30 años tuvo que resignar un dineral para retornar al conjunto colchonero, según informaron medios europeos. El Aleti desembolsó 10 millones de euros por el préstamo de una temporada con una opción de compra que será ejecutable a cambio de 40 millones extras en junio de 2022.

La prensa francesa estimó que Griezmann percibía en concepto de salario neto unos 20 millones de euros al año cuando jugaba en Barcelona. Según reveló la Cadena Cope, ahora ganará la mitad: serán 10 millones de euros por temporada , cifra que igualmente lo convierte en uno de los mejores pagos de la plantilla colchonera, detrás del uruguayo Luis Suárez, el español Koke Resurrección y el esloveno Jan Oblak (embolsan más de 16 millones de euros brutos por año).

Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group D - France v Bosnia and Herzegovina - Stade de la Meinau, Strasbourg, France - September 1, 2021 France's Antoine Griezmann REUTERS/Gonzalo Fuentes

El oriundo de Macon publicó un profundo mensaje de despedida del Barcelona con una autocrítica en las redes: “Queridos Culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros. ¡Visca el Barça!”.

Ahora tendrá que ganarse el respaldo de los fanáticos del Atlético, que quedaron un tanto dolidos cuando se marchó al cuadro catalán en 2019 pese a haber dejado más de 120 millones de euros a las arcas del club. Grizou alzó tres títulos con los madrileños (Supercopa española 2014, Europa League 2018 y Supercopa europea 2018) y está a un gol de alcanzar en el cuarto puesto de la tabla de máximos artilleros de la institución al argentino naturalizado español José Gárate. Griezmann ya gritó 133 tantos y no sería descabellado que en el futuro supere al supremo Luis Aragonés, goleador histórico con 172 tantos.

Luego de haber sido titular en los primeros tres partidos de la temporada con el Barça (triunfos ante la Real Sociedad y Getafe, más empate ante Athletic Bilbao) y sin haber convertido tantos, Antoine anotó en la igualdad de la selección francesa frente a Bosnia-Herzegovina por la cuarta jornada del Grupo D de las Eliminatorias Europeas camino al Mundial de Qatar 2022.

Este sábado Francia visitará a Ucrania, mientras que el martes recibirá a Finlandia con el objetivo de encaminar su clasificación a la próxima Copa del Mundo. Respecto a su reestreno con la camiseta rojiblanca, todo apunta al domingo 12 de septiembre, cuando los dirigidos por el Cholo visiten al Espanyol en Barcelona.

