Las figuras del fútbol internacional que quedaron sin equipo tras el cierre del intenso período de transferencias europeo

Varios futbolistas quedaron como agentes libres tras el final del mercado de transferencias (Gettyimages)

El período de transferencias del verano europeo llegó a su fin convirtiéndose en uno de los más intensos de los últimos años con movimientos espectaculares. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y varios futbolistas de primer nivel tendrán nuevos retos con sus respectivos clubes, sin embargo, hay otros que quedaron en el limbo, con ganas de jugar y aportar, pero sin una oferta que los motivara.

Los llamados “agentes libres”, una lista en la que desde julio también la integraban los capitanes del FC Barcelona y el Real Madrid antes de ser contactados por el PSG. El destino de otras grandes figuras de la actualidad no fue el mismo y hoy se encuentran sin equipo y estudiando las posibilidades y opciones para seguir jugando.

El caso más resonante dentro de esta extensa lista es el de Frank Ribery, quien acabó contrato con la Fiorentina el pasado 1 de julio. A pesar de su edad, 38 años, el francés podría convertirse en un gran refuerzo sobre todo para los equipos de segundo órden. Durante el reciente mercado de fichajes se especuló con su arribo a la Lazio, negociaciones que finalmente quedaron truncadas.

David Luiz aseguró que quiere seguir compitiendo al más alto nivel (Reuters)

El experimentado defensor brasileño David Luiz es otro de los grandes nombres que está buscando club. El central de 34 años quedó sin contrato tras su paso por el Arsenal y aseguró que cuenta con varias ofertas para continuar, tanto de clubes de Europa como de la MLS y Oriente.

“Mi idea es ganar, ganar, ganar lo más rápido posible. Trabajo todos los días. Quiero presión, luchar por títulos. Quiero esa sensación de tener que ganar todas las semanas. Las ofertas que recibí hasta ahora, no me han tocado el corazón. Quiero mantenerme en un nivel alto”, reconoció en diálogo con Daily Mail.

La incertidumbre que se generó con el futuro de Javier Pastore fue otro de los temas que se tocó durante las últimas horas antes del cierre del libro de pases. El mediocampista argentino, de gran paso por el PSG, llegó a la Roma en 2018 y tras la contratación de José Mourinho, la entidad anunció su desvinculación. A sus 32 años, varios medios ya especularon con la posibilidad de que vuelva a la Argentina.

Ribery terminó su contrato con la Fiorentina (Reuters)

El ex Arsenal Jack Wilshere contó recientemente una particular historia en la que se mostró conmovido por el hecho de no encontrar equipo tras su salida del Bournemouth de la Premier League a principios de julio: “¿Cómo le explico a mi hijo que no me quiere ningún equipo?”, se pregunta a sus 29 años.

El lateral derecho de 28 años, Serge Aurier, es el futbolista libre con mayor valor de mercado: 20 millones de euros. El marfileño, que fichó por el Tottenham en 2017, sonó para el Betis español pero hasta ahora continúa estudiando las ofertas.

También cabe mencionar algunos otros nombres como el del delantero español Fernando Llorente, a quien el Udinese no renovó el acuerdo; el central alemán ex Arsenal y Valencia, Shkodran Mustafi (29 años) liberado del Schalke; y el arquero argentino, finalista del Mundial de Brasil 2014, Sergio Romero.





SEGUIR LEYENDO