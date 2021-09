Antoine Griezmann se despidió del Barcelona con un profundo mensaje y una autocrítica en las redes sociales

Antoine Griezmann. EFE/Alejandro García/Archivo

En el cierre de uno de los mercados de pases más impactantes que se haya visto en Europa, Antoine Griezmann dejó de ser jugador del FC Barcelona para regresar al Atlético Madrid. El delantero francés de 30 años se marcha del Camp Nou tras dos temporadas y vuelve al equipo que lo ha catapultado al estrellato, no sin antes despedirse de los fanáticos culé en las redes sociales.

Griezmann se ha despedido de los aficionados del Barça asegurando sentirse “orgulloso” de haber sido parte del elenco blaugrana aunque también “triste” de no haber podido disfrutar más durante su paso por la entidad catalana.

“Queridos culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros. ¡Visca el Barça!”, escribió en sus redes sociales.

En las últimas horas de la ventana de transferencias, el FC Barcelona y el Atlético Madrid llegaron a un acuerdo para la cesión del delantero francés para una temporada más otra opcional. Según lo estipulado por ambos clubes, el conjunto madrileño se hace cargo de la ficha del jugador y tiene una opción de compra obligatoria.

Griezmann volverá a trabajar bajo las órdenes del Cholo Simeone en el Atleti, donde jugó cinco temporadas y ganó tres títulos, incluida la UEFA Europa League 2017/18, año en el que fue campeón del mundo con Francia e incluso quedó por detrás de Luka Modric y del portugués Cristiano Ronaldo en la terna del Balón de Oro que ganó el mediocampista croata.

Antoine Griezmann actualmente está con la selección de Francia (Foto: REUTERS)

El atacante galo, que ya vistió la camiseta rojiblanca en 257 oportunidades y marcó 133 goles, regresa dos años después de su marcha para tratar de reencontrarse con su mejor versión futbolística. Según apunta la prensa catalana, Griezmann tenía muchas ganas de regresar al Wanda Metropolitano pero su operación estaba directamente ligada a la de Saúl Ñiguez con el Chelsea.

Finalmente, la documentación de los traspasos circuló a tiempo y Grizou se despidió de un Barcelona en donde jugó más de 100 partidos pero solamente pudo ganar una Copa del Rey. Ahora deberá ganarse otra vez la confianza de la que fuera su hinchada, ya que hay un amplio porcentaje de fanáticos del Atlético Madrid que no lo han perdonado la forma en la que se fue al conjunto azulgrana.

