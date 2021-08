Juventus busca al reemplazante de Cristiano Ronaldo: Mauro Icardi, un galáctico y 3 jóvenes promesas en la mira

Juventus busca al reemplazante de Cristiano Ronaldo (REUTERS/Massimo Pinca)

“Hablando con él ayer me dijo que no tiene intención de quedarse. Hoy no ha entrenado y por eso no está convocado para mañana. No estoy decepcionado, ha hecho su elección. Ha dado su aporte en estos tres años y ahora la vida sigue, como de costumbre. Sivori, Platini, Del Piero y Buffon han pasado por la Juve, grandes campeones, pero la Juventus se mantiene y eso es lo más importante”. Con esas palabras, el director técnico Massimiliano Allegri confirmó la salida de Cristiano Ronaldo de Juventus.

A pocos días para el cierre del mercado de pases en Europa (en las principales ligas finaliza el 31 de agosto), el portugués es una de las principales atracciones. Esta mañana pasó por el Centro Deportivo Cortinassa (el complejo de la Vecchia Signora) para despedirse de sus compañeros. Incluso no realizó la práctica y se tomó un avión rumbo a Lisboa para empezar a focalizarse en los duelos por las Eliminatorias europeas de su Selección ante República Checa y Azerbaiyán. En el medio disputarán un amistoso contra Qatar.

Su carrera continuará en la Premier League. Pese a los rumores sobre el Manchester City o el Paris Saint Germain, fue el United el que aceleró a fondo en las últimas horas y concretó la vuelta de un jugador que le dio grandes alegrías a los hinchas.

Mauro Icardi, un viejo anhelo de Juventus (Photo by Cristian Trujillo/ Quality Sport Images/Getty Images)

La Juve, consciente de la importancia de CR7 dentro del equipo (en la pasada temporada marcó 36 goles -fue el máximo goleador del Calcio, con 29 conquistas- y brindó 4 asistencias en 44 presentaciones), comenzó a estudiar el mercado de pases para encontrar a un reemplazante.

Los medios italianos Mediaset, Tuttosport y Sky Sport coinciden en cuatro nombres como las principales variantes que baraja la dirigencia bianconera. Con Massimiliano Allegri como uno de sus principales impulsores, el club avanzó en las últimas horas por una vieja debilidad: Mauro Icardi. La misma sería por un préstamo oneroso; aunque el Paris Saint Germain por el momento no estaría convencido de dejarlo ir.

Moise Kean volvió al Everton tras una buena temporada en PSG (REUTERS/Ed Sykes)

El representante Mino Raiola también apareció en escena al presentarse en Turín para acercar el nombre de Moise Kean, quien supo defender la camiseta de Juventus y cuyo pase pertenece al Everton de la Premier League. El delantero de 21 años viene de realizar una buena temporada durante su préstamo en el PSG: marcó 17 goles y brindó 1 asistencia en 41 presentaciones.

Giacomo Raspadori viene de ganar la Eurocopa con Italia (REUTERS/Ryan Pierse/File Photo)

Tampoco hay que descartar los nombres de Gianluca Scamacca y Giacomo Raspadori, futbolistas del Sassuolo. El primero tiene 22 años y viene de marcar 12 goles y dar dos asistencias en 29 presentaciones en la pasada temporada. El segundo, de 21 años y flamante campeón de la Eurocopa con la Azzurra, convirtió 6 tantos y dio 3 habilitaciones en 28 juegos. Durante este mercado el máximo campeón de la Serie A ya incorporó a otro futbolista del conjunto de la Emilia-Romagna: el mediocampista Manuel Locatelli.

Eden Hazard, otra de las opciones que maneja Juventus para reemplazar a Cristiano Ronaldo (REUTERS/Pablo Morano)

El diario español Marca, por su parte, añade la posibilidad de concretar el arribo de un “Galáctico” del Real Madrid, como lo es Eden Hazard. El belga, castigado por diversas lesiones, nunca pudo demostrar todo su talento en la Casa Blanca y el posible acuerdo con Kylian Mbappé podría reducir sus minutos dentro del campo. En Turín buscarán sacarle provecho a esta situación, tratando de conseguir su llegada mediante un préstamo.

Massimiliano Allegri actualmente cuenta con diversas opciones en la ofensiva pese a la marcha de Cristiano Ronaldo. Dentro de su plantel se encuentran Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, Federico Bernardeschi, Paulo Dybala, Álvaro Morata y Kaio Jorge, quien llegó durante este mercado de pases proveniente del Santos de Brasil.

