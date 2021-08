Cristiano Ronaldo avisó en Juventus que no seguirá y ya habló con Guardiola: el argentino que podría reemplazarlo

Cristiano Ronaldo se despidió de sus compañeros en Juventu (REUTERS/Massimo Pinca)

El final del mercado de pases en Europa será electrizante. A falta de pocos días para el cierre (en las principales ligas finaliza el 31 de agosto) Cristiano Ronaldo es una de las principales atracciones. El portugués tomó la decisión de marcharse de Juventus y todo hace indicar que su carrera continuaría en el Manchester City de Pep Guardiola.

El goleador se hizo presente esta mañana en el Centro Deportivo Cortinassa (el complejo de la Vecchia Signora) para despedirse de sus compañeros y no realizó la práctica bajo las órdenes del director técnico Massimiliano Allegri. Tras aproximadamente 40 minutos el luso se marchó del establecimiento sin hacer declaraciones. La prensa italiana sostiene que en el día de ayer ya había retirado sus pertenencias del vestuario.

“ Hablando con él ayer me dijo que no tiene intención de quedarse. Hoy no ha entrenado y por eso no está convocado para mañana. No estoy decepcionado, ha hecho su elección. Ha dado su aporte en estos tres años y ahora la vida sigue, como de costumbre. Sivori, Platini, Del Piero y Buffon han pasado por la Juve, grandes campeones, pero la Juventus se mantiene y eso es lo más importante“, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

Desde Inglaterra aportan que CR7 y los Ciudadanos ya llegaron a un acuerdo desde lo económico, pero la principal traba hasta el momento serían las pretensiones de los italianos, quienes solicitan un monto cercano a los 30 millones de euros para darle vía libre al máximo artillero de la pasada Serie A. Jorge Mendes, agente del deportista, trabaja a contrarreloj para que la novela llegue a un final feliz.

Ante este escenario todo hace indicar que el portugués no formará parte de la nómina de futbolistas que enfrentarán mañana, desde las 15.45 (hora de Argentina) al Empoli. Los de Turín iniciaron su camino con una igualdad 2 a 2 ante Udinese en Friuli (el ex Real Madrid y Manchester United fue suplente e ingresó en el complemento).

Cristiano Ronaldo y Pep Guardiola se enfrentaron en reiteradas oportunidades durante los clásicos entre Real Madrid y Barcelona

Corriere dello Sport, por su parte, aseguró que durante las últimas horas se produjo un llamado telefónico entre Pep Guardiola y el delantero para comenzar una especie de acercamiento, ya que ambas partes no tendrían la mejor relación luego de sus cruces durante los Barcelona-Real Madrid.

La Juve, consciente de la importancia de Cristiano Ronaldo dentro del equipo (en la pasada temporada marcó 36 goles -fue el máximo goleador del Calcio, con 29 conquistas- y brindó 4 asistencias en 44 presentaciones), comenzó a estudiar el mercado de pases para encontrar a un reemplazante.

Tanto Mediaset como Tuttosport informan que Mino Raiola dijo presente en Turín para acercar el nombre de Moise Kean, quien supo defender la camiseta de Juventus y cuyo pase pertenece al Everton de la Premier League. El delantero de 21 años viene de realizar una buena temporada durante su préstamo en el Paris Saint Germain: marcó 17 goles y brindó 1 asistencia en 41 presentaciones.

Mauro Icardi, un viejo anhelo de Juventus (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Massimiliano Allegri, por su parte, prefiere ir a la carga por Mauro Icardi, un viejo anhelo de la institución. Si bien el PSG necesita vender para equilibrar sus cuentas luego de su impactante mercado de pases, la probable salida de Kylian Mbappé rumbo al Real Madrid podría cambiar la ecuación. Los franceses pedirían cerca de 50 millones de euros por el argentino que supo brillar en el Calcio con la camiseta del Inter.

Otro nombre que sonó con fuerza es el del brasileño Gabriel Jesús. Incluso en el club bianconero intentaron incluir su nombre dentro de las negociaciones por Cristiano Ronaldo, pero Pep Guardiola no quiere saber nada con desprenderse del artillero sudamericano. También fueron acercados los nombres de Antoinne Griezman (Barcelona), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Alexandre Lacazette (Arsenal) y Timo Werner (Chelsea), pero parecen imposibles desde lo económico.

Ante este panorama aparecen como opción dos jóvenes promesas del fútbol italiano. Los nombres son los de Gianluca Scamacca y Giacomo Raspadori, futbolistas del Sassuolo. El primero tiene 22 años y viene de marcar 12 goles y dar dos asistencias en 29 presentaciones en la pasada temporada. El segundo, de 21 años y flamante campeón de la Eurocopa con la Azzurra, convirtió 6 tantos y dio 3 habilitaciones en 28 juegos.

