Horas decisivas en Europa: aseguran que Sergio Ramos cerró su llegada al PSG

Sergio Ramos se sumaría al PSG (EFE)

Desde que se confirmó su salida del Real Madrid tras 16 temporadas en las que ganó 22 títulos con la Casa Blanca, Sergio Ramos se convirtió en uno de los futbolistas más codiciados del mercado de pases en Europa. En las últimas horas, mientras se entrena de manera personal y mostró su estado físico en las redes sociales, una noticia sacudió al fútbol del Viejo Continente.

Según indicó la cadena francesa RMC Deporte, Ramos habría llegado a un acuerdo para ser nuevo jugador del París Saint Germain. El medio indicó que el hermano del defensor campeón del mundo en Sudáfrica 2010 con el seleccionado español llegó este jueves a París para sellar el vínculo por las próximas dos temporadas (hasta el final de la 2022-2023) con la dirigencia de uno de los clubes más poderosos del mundo.

A su vez, el sitio deportivo indica que el histórico marcador central del Real Madrid desistió de dos ofertas de equipos de la Premier League y uno de ellos le habría ofrecido más dinero que el propio PSG. El valor del nuevo contrato de Ramos no trascendió.

La llegada del defensor a uno de los últimos semifinalistas de la Champions League es un valor agregado para el equipo de Mauricio Pochettino, que cayó en manos del Manchester City de Pep Guardiola. Con la intención de seducir a Neymar Jr, que renovó su contrato hasta el 2026 con el conjunto de París, y a la expectativa de ver qué resolverá Kylian Mbappé respecto a su futuro, el desembarco de uno de los grandes marcadores centrales de la última década para el fútbol europeo.

Ramos y la Orejona. El defensor ganó cuatro Champions League con los Merengues (EFE)

A un par de semanas de su última visita a las entrañas del Santiago Bernabéu, Ramos firmaría con un conjunto que tiene como objetivo conquistar el máximo torneo de clubes en Europa. Ese que el propio futbolista español levantó en cuatro ocasiones con los Merengues.

“Es inevitable emocionarse porque son muchos años aquí”, aseguró el defensor de 35 años el pasado 17 de junio en la ceremonia de despedida que compartió junto al resto de su familia. Ramos, que llegó con 19 en 2005 procedente del Sevilla, fue claro en su mensaje de adiós del Real Madrid.

“He logrado 22 títulos con mucho esfuerzo y profesionalidad. Se cierra una etapa maravillosa, única, y nada volverá a ser como lo que he vivido, pero se abre un futuro en el que ojalá pueda añadir algún título a mi palmarés. Esto no es un hasta siempre, es un hasta luego porque, tarde o temprano, volveré”, aseguró el ex capitán del conjunto madridista.

En aquella ocasión, luego de la presentación, Ramos enfrentó a la prensa en una conferencia y se refirió a la renovación que no llegó. Sobre las negociaciones que llevó a cabo con Florentino Pérez, sorprendió al revelar que “se me comunica a través de mi agente que la oferta había caducado y nos quedamos sorprendidos. Yo también le hago saber que aceptaba la última oferta, aunque ya era tarde. No quiero ningún tipo de rencor. Me quedo con la familia, esto es un hasta luego y siempre estarán en mi corazón”.

Después de tantos rumores, y de varias ofertas, parece que Sergio Ramos ya eligió el lugar donde jugará tras su glorioso paso por la Casa Blanca.

SEGUIR LEYENDO: