Alerta en Madrid: aseguran que Lautaro Martínez tendría todo arreglado para jugar en el Atlético

El argentino Lautaro Martínez, uno de los más cotizados en el mercado europeo (REUTERS/Daniele Mascolo)

Luego de obtener su primer título como profesional, Lautaro Martínez podría llegar a emigrar del Inter de Milán en el próximo mercado de pases. El goleador que acaba de cortar la hegemonía de la Juventus en la Serie A es buscado por varios gigantes europeos y una antigua figura del Neroazzurro blanqueó que tiene muy avanzada la negociación con el Atlético Madrid.

Nicola Ventola, en conversación vía Twitch con su ex compañero de equipo Christian Vieri, que militó una temporada en la entidad española, reveló: “Yo tiro la bomba. Lautaro Martínez irá al Atlético Madrid. Dicen que está hecho. Bien pagado, dicen” . Justamente la cotización del argentino de 23 años se elevó considerablemente tras mostrar su valía esta temporada y alzar el Scudetto. Según el sitio especialista en fichajes Transfermarkt, su pase vale alrededor de 70 millones de euros.

Vale recordar que Lautaro, que posee vínculo con el Inter hasta mediados de 2023, estuvo cerca de ser contratado por el Atlético cuando daba sus primeros pasos en Racing. Finalmente los interistas ganaron la pulseada y se quedaron con sus servicios.

El bahiense de 23 años se prepara para disputar la Copa América con la selección argentina (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Por otra parte, el delantero bahiense confesó hace algunos días que estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid, que lo buscó dos veces cuando estaba en las inferiores de la Academia, y el Barcelona. “Me vinieron a buscar (del Madrid) y yo dije que no porque primero quería tener no nombre en el club. Después sentí que era el momento justo para dar el salto a Europa. En su momento estaba Santiago Solari en el Real Madrid B y yo no estaba preparado para irme de Racing y más lejos todavía de Bahía Blanca. La segunda vez me ofrecieron firmar un contrato pero preferí seguir en Racing y Argentina”, mencionó.

Y sobre el reciente interés del Barça, reveló que hasta llegó a hablar con Lionel Messi sobre el tema: “Estuve cerca del Barcelona. Fueron cosas muy importantes para mí pero al final el Barcelona tenía problemas económicos, ahí fue donde tomé la decisión de quedarme en Inter y afrontar este año para seguir creciendo. Por suerte pude conseguir un título. Estuvo realmente muy cerca pero por pequeños detalles no se pudo dar”. Ahora todo hace indicar que los catalanes buscarán a un compañero de selección argentina de Lautaro como Sergio Agüero, que quedará libre en junio cuando termine su contrato con el Manchester City.

Diego Simeone está abierto de brazos para recibirlo en el Atlético, que está a dos pasos de ser campeón de la liga española. Es decir que Martínez podría llegar a pasar de un campeón europeo a otro en el siguiente mercado. Al mismo tiempo, la partida del argentino ayudaría a descomprimir el vestuario por su tensa relación con el entrenador Antonio Conte con quien, a la vista de todos, resolvió sus diferencias de una forma particular.

