El Real Madrid recibe al Sevilla con la misión de ganar para encaminar el título: hora, TV y formaciones

El Real Madrid deberá ganar para depender de ellos mismos en la lucha por el campeonato (Efe)

Tras el empate en el Camp Nou entre Barcelona y Atlético de Madrid, el Real Madrid tiene una oportunidad de oro para asaltar el liderato de la Liga española si éste domingo logra imponerse al Sevilla en el Estadio Alfredo Di Stefano.

Las consecuencias de la impotencia sentida en la Champions League, al caer en las semifinales, se medirán en un pulso clave por el título. Tocado por la eliminación, el merengue deberá cambiar el chip rápidamente para no caer en una racha negativa que lo deje sin levantar un trofeo en la temporada.

El Real Madrid, inferior al Chelsea en toda la eliminatoria, sintió que su proyecto no da para más en Europa pero le puede servir para ser campeón del torneo doméstico. Todo pasa por un cruce ante un duro rival en el que futbolistas de peso están obligados a liderar el juego.

Las bajas no cesan para Zidane en un año de récord. La última, de nuevo, la del capitán Sergio Ramos nada más reaparecer en un 2021 negro. La defensa vuelve a estar bajo mínimos, sin ninguno de los que comenzaban el curso de titulares. Dani Carvajal, Raphael Varane, Ramos y Ferland Mendy se pierden la cita. Tampoco estará Lucas Vázquez. No le queda otra al técnico francés que renunciar al experimento de la defensa con tres centrales y apostar por lo que tiene: Álvaro Odriozola y Marcelo en las bandas.

Desde la octava fecha del campeonato liguero el equipo de Zidane no cierra como líder la jornada. Sus opciones al título pasan por mantener su buena dinámica liguera. No ha perdido en las catorce últimas jornadas y Thibaut Courtois no ha sufrido un gol en la competencia local en los cuatro últimos partidos. Desde el clásico y tras el tanto de Mingueza, enlaza 390 minutos de firmeza.

El Sevilla llega a Valdebebas con su principal objetivo en el bolsillo tras asegurarse la cuarta plaza y su segundo billete consecutivo para la Champions. La derrota ante el Athletic Club (0-1), sin embargo, pudo haber sido un gran golpe a la moral dentro de la pelea por la liga ya que, tras esa caída, vieron como sus chance al título se le escurría por los dedos.

De todos modos, Los pupilos de Lopetegui, que no podrá sentarse en el banquillo por sanción, tienen claro que no se van a rendir y viajan a Madrid dispuestos a seguir dando guerra, a pesar de que el lunes perdieran casi todas sus opciones de pelear por el campeonato.

Tras el empate en el Camp Nou, con una victoria los de Zidane serán líderes del torneo. Un hipotético triunfo haría que los blancos dependan de ellos mismos para hacerse con el título ya que alcanzarían al colchonero con 77 puntos, y en el caso de que ambos ganen los tres duelos que les quedan, los merengues serán campeones por haber ganado uno de los dos duelos directos ante los de Simeone (el otro terminó 1-1).

POSIBLES FORMACIONES

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Militao, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Hazard y Benzema.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Fernando, Papu Gómez; Suso, En-Nesyri y Ocampos.





HORA: 19:00 GMT (16:00 ARG-URU-CHI-PAR / 14:00 COL-PER-ECU / 13:00 MEX)

TV: ESPN 2

ESTADIO: Alfredo Di Stefano

