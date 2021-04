Marcelo Bielsa reveló cuál es el principal remordimiento que tiene desde que está al mando del Leeds

El principal déficit de Marcelo Bielsa desde su llegada a Inglaterra

Un 15 de junio de 2018, Marcelo Bielsa decidió dirigir en la segunda división de Inglaterra con el objetivo de devolver al histórico Leeds United a la Premier League. Cerca de tres años más tarde, la ciudad ubicada en el centro del país idolatra al Loco por lograr el objetivo y por ubicarlos, por ahora, en la novena posición de la liga más complicada del planeta. Pero más allá de todo el éxito, hay un punto que todavía hace enojar al rosarino: no haber aprendido inglés durante su estadía.

En la previa del choque frente al Brighton por la jornada 34 de la Premier League, un periodista felicitó a Bielsa ya que cada vez da más indicaciones en inglés y le preguntó si estaba comenzando a comunicarse con los jugadores directamente en los entrenamientos. El Loco, junto a su traductor Andrés Clavijo, contestó: “Uno de mis grandes déficits en mi paso por Leeds es no poder comunicarme en el idioma que todos hablan. En cierto modo me debilita el hecho de no haber aprendido a hablar inglés”.

Y agregó sobre lo fundamental que es para él saber comunicar una idea. “Una de las grandes herramientas que tiene un entrenador es transmitir su mensaje a través de sus palabras. Una de las cosas a las que más me he dedicado como entrenador es a hablar bien. A aprender el significado o la definición de las palabras y decir un concepto de la manera más sencilla posible sin perder la riqueza del contenido”, explicó en español ante la atenta mirada de su mano derecha.

Bielsa tiene al colombiano Andrés Clavijo como traductor desde septiembre de 2020

“Si a veces no sé explicarme bien en español, cómo voy a intentar inglés. El primero que no se cree la explicación, soy yo. Debo una disculpa a los anfitriones que me toleran en español debiendo yo hablar inglés”, concluyó el rosarino sobre el tema. Para fortuna del Loco, a su lado tiene a un colombiano que conferencia tras conferencia está listo para transmitir los conceptos en distinto idioma.

Desde septiembre del año pasado, Andrés Clavijo es quien se encarga de traducir los conceptos de Marcelo Bielsa. Graduado en Ciencias del Deporte y con pasado como analista de videos en las divisiones inferiores del Queens Parks Rangers, el cafetero disfruta el día a día en Leeds y realiza una magnífica tarea a la hora de realizar el nexo entre los periodistas y el Loco. El oriundo de Colombia es el sexto traductor del argentino en estos casi tres años de estadía en Inglaterra.

SEGUIR LEYENDO: