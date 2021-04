“Acepto el castigo y pido perdón”: el ex Real Madrid Christoph Metzelder se declaró culpable en el juicio por distribuir pornografía infantil

Christoph Metzelder reconoció haber distribuido pornografía infantil y juvenil (Foto: Reuters)

El ex internacional alemán y ex jugador del Real Madrid Christoph Metzelder confesó hoy haber compartido en Internet 18 archivos con pornografía infantil y juvenil, al mismo tiempo que pidió perdón a las víctimas de abusos sexuales.

“Aceptaré la condena y pido perdón a las víctimas de violencia sexual. Cargaré toda mi vida con la culpa de haber causado este mal a la sociedad”, afirmó el procesado, en la primera vista del juicio instruido contra él por esos cargos.

A su vez, se declaró parcialmente culpable de los cargos que se le imputan –es decir, la posesión e intercambio de 18 archivos–, aunque no de los 300 contemplados por la Fiscalía.

El ex defensor merengue se presentó ante la justicia para declarar (Reuters)

Metzelder compareció este jueves por primera vez ante la justicia alemana para responder de los cargos de posesión e intercambio de pornografía juvenil, entre ellos imágenes de abusos sexuales a una niña.

En la lectura de los cargos contra el ex defensor, la fiscalía incluyó detalles sobre uno de los casos, en agosto de 2019, en donde compartió en días sucesivos imágenes de abusos a una niña de diez años, informó la televisión pública regional WDR.

La declaración inicial del Metzelder, de 40 años, se centró en el inicio de su carrera como profesional, su compromiso que distintos proyectos sociales, así como los reconocimientos públicos obtenidos tanto en el ámbito del fútbol como en lo privado.

“He estado en silencio durante el último año y medio. Soy el tercero de cuatro hijos, nacido en Haltern am See. Soy soltero y tengo una hija de una relación anterior. Me gradué en la escuela secundaria en 2000, luego firmé con Borussia Dortmund. Fiché por el Real Madrid después de siete años y luego por el Schalke 04. En 2013 mi carrera terminó por culpa de las lesiones. Luego me embarqué en una nueva carrera: fundé una agencia de marketing deportivo y me convertí en analista en la televisión. Además, me involucré en organizaciones sociales. Inauguré la Fundación Christoph Metzelder en 2006. La Fundación ha estado funcionando sin mi nombre desde mediados de 2020. Estoy orgulloso de los años de trabajo voluntario. Me gustaría devolver los premios públicos. Devolver la Orden del Mérito del Estado de Renania del Norte-Westfalia. El 2 de septiembre de 2019 fue un punto de inflexión en mi vida. Profesional, social y privado. Todos los compromisos voluntarios han terminado”, relató.

Metzelder vistió la camiseta del Real Madrid durante tres temporadas (Foto: Grosby)

No se pronunció entonces sobre los cargos que se le imputaron, aunque insistió en que desde septiembre de 2019 vive retirado y concentrado en lo privado. Tras una pausa, se reanudó su declaración, a lo que siguió la confesión parcial: ”Obtuve imágenes e hice capturas de pantalla de sitios web de libre acceso. Intercambié fantasías extremas en el chat”, citó el diario Marca.

El abogado del ex futbolista también se pronunció sobre el caso: “Sabe lo que hizo y que puede ser considerado un delito, se enfrentará a sus responsabilidades. Él mismo está sorprendido de tener esta especie de doble vida”. La pena contemplada por el Tribunal Administrativo de Düsseldorf (oeste) para una confesión en ese sentido es de entre diez a doce meses de libertad vigilada.

El ex futbolista se retiró de la actividad futbolística en 2013 (Reuters)

Las sospechas contra Metzelder salieron a relucir en septiembre de 2019. Inicialmente, la identidad del ex jugador no se hizo pública. Pero medios como el diario alemán Bild difundieron el caso citándolo a él como sospechoso, mientras que la principal implicada es una mujer, con la que aparentemente compartió esos archivos.

La Fiscalía de Düsseldof presentó su acusación formal el pasado 4 de septiembre, aún sin citar por su nombre al implicado. Del texto de la fiscalía se deducía, según el citado rotativo, que Metzelder había confesado al menos parcialmente los cargos.

En septiembre pasado hubo registros relacionados con el caso y la policía se incautó de diversos objetos, entre ellos al menos un teléfono móvil y un ordenador.

Metzelder jugó en el Borussia Dortmund, en el Real Madrid y en el Schalke. Fue titular de la selección alemana que quedó subcampeona en el Mundial de 2002 y tercera en el de 2006.





* Con información de EFE

SEGUIR LEYENDO