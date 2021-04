Fuerte autocrítica de Xavi sobre Messi en el Barcelona: “No ha sido feliz sobre el campo, me da pena que no lo hayamos aprovechado”

Xavi y Messi fueron vitales en los equipos de Guardiola y Luis Enrique para conquistar la Champions League (Reuters)

Pasan los días y el futuro de Lionel Messi sigue siendo una incógnita. Queda poco más de un mes para que el argentino termine su contrato con el Barcelona y se agente libre, es decir que pueda arribar sin dinero de por medio a cualquier otro club. En este contexto fue Xavi Hernández quien reflexionó sobre la situación de su ex compañero.

El ex futbolista español dio su mirada sobre cómo el club catalán de alguna manera maltrató a La Pulga a tal punto que éste estuvo a punto de marcharse en 2020, cuando mediante un burofax pidió activar su cláusula de salida, aunque finalmente la dirigencia de Josep Maria Bartomeu no se lo permitió. “Que no se haya sentido feliz en el que considero el club de mi vida me pone triste y muy mal se ha tenido que hacer para que Leo no se haya sentido feliz”, comentó el actual entrenador del Al Sadd de Qatar en un documental que Televisió de Catalunya lanzará a final de la temporada.

Pep Guardiola, Andrés Iniesta, Luis Enrique, Jorge Valdano, Fabio Capello, Ronaldinho, Luis Suárez, Ernesto Valverde, Neymar y Xabi Alonso, son algunas de las voces que participaron de este documental enfocado en Messi, quien podría estar atravesando sus últimos días en el Barcelona.

Messi superó el récord de Xavi en abril y se convirtió en el futbolista con más partidos en la historia del Barcelona, Además, es el máximo goleador y el máximo asistidor

Es que el propio Messi fue quien públicamente había señalado a Bartomeu y su dirigencia como principal responsable de que hasta el día de hoy no haya renovado su contrato porque sigue analizando la posibilidad de irse.

“Hemos de procurar que Leo sea feliz, porque con un Leo feliz y contento tienes más números de ganar títulos y de que la cosa funcione y muchas veces me ha dado la impresión de que Leo no ha sido feliz sobre el campo, que ha estado triste y me da pena como culé que no lo hayamos aprovechado lo suficiente los últimos años. Teníamos al mejor futbolista del mundo y de la historia y no lo hemos aprovechado suficiente”, sentenció Xavi en el adelanto que se conoció este miércoles.

Con el cambio de dirigencia y la llegada de Joan Laporta a la presidencia del Barcelona, parecería haber hecho reflexionar a Messi, quien podría quedarse en Cataluña, sin embargo tanto Manchester City como París Saint-Germain (PSG), protagonistas de una de las semifinales de la actual Champions League, tienen proyectos atractivos para convencer al argentino de cambiar de camiseta a final de temporada.

Xavi es uno de los hombres que más conoce a Messi dentro del campo de juego, ya que lo vio debutar en el equipo de Frank Rijkaard en 2004 y estuvo junto a él en el terreno de juego hasta su partida en 2015 cuando se marchó al fútbol de Qatar para terminar su carrera como futbolista. Hoy, a los 41 años, el ex mediocampista español es uno de los favoritos de la afición culé para tomar la dirección técnica y recuperar el estilo de juego que alguna vez supo mostrar el equipo y que catapultó al club hacia la gloria.

SEGUIR LEYENDO: