Salió a la luz el video que podría comprometer a Juan Cala después de asegurar que nunca lanzó un insulto racista contra Diakhaby

El desafortunado episodio que se produjo en el duelo por la fecha 29 entre el Cádiz y el Valencia continúa dando de qué hablar. Dos días después de lo sucedido en el Estadio Ramón de Carranza, los protagonistas salieron a hablar públicamente. Mientras que Mouctar Diakhaby sostiene que recibió un grave insulto racista por parte de Juan Cala, el defensor español aseguró que es todo parte de “un circo mediático”.

Una vez que se produjeron ambos testimonios, comenzó a circular un video en las redes sociales con imágenes correspondientes a la retransmisión internacional de dicho encuentro. Allí se pudo escuchar un insulto durante el altercado, el cual desde España señalaron que podría comprometer al hombre del Cádiz.

“Yo jamás le dije eso. Le digo al jugador ‘déjame en paz’ y me desentiendo. Y el jugador me acusa de decirle ‘negro de mierda’. Lo único que le dije fue que se había equivocado, que no le había dicho eso, nada más. Llevo cuatro ligas diferentes (España, Grecia, Gales y China) y 12 años de profesional. He estado con asiáticos, africanos, con compañeros de todos los orígenes y todos los colores, y jamás he tenido un problema en este sentido”, aseguró Cala en una conferencia de prensa este martes.

Sin embargo, en el video que está recorriendo el mundo se alcanzó a escuchar un desagradable insulto: “Negro de mierda, ¿Vas a llorar?”. El audio, por su parte, no coincide con las imágenes en tiempo real ya que al momento de hacerse efectivas esas palabras, la transmisión estaba pasando una repetición del forcejeo entre ambos protagonistas.

Este martes, el jugador Mouctar Diakhaby reiteró que recibió insultos racistas, dos días después del incidente que llevó al Valencia a abandonar durante varios minutos el partido.

“Yo no puedo perdonar eso. Todos han visto mis reacciones. Eso no puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol que es un deporte de respeto”, afirmó a través de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Casi en simultáneo el futbolista de 31 años negó las acusaciones en una rueda de prensa y también aseguró que emprenderá acciones legales contra todos aquellos que lo han sometido a un “linchamiento público”.

Al mismo tiempo, Cala insistió en que Diakhaby mintió al afirmar que un jugador del Cádiz acudió al vestuario del Valencia preguntando si regresarían al campo en caso de que él se disculpara.

“Que diga el nombre del jugador del Cádiz al que se refiere. Y si lo hace, yo dejo el fútbol ahora mismo. Lo que quiero es que se investigue y aclare todo. Porque en el fútbol español no hay racismo. Todo lo que dice es falso. Si hay algún jugador del Cádiz que haya dicho que yo iba a ir a pedirle perdón, dejo el fútbol”, arremetió.

“Me encantaría por el bien del país que alguien me llamara y se disculpara, pero lo dudo. Aquí lanzamos informaciones y tuits y quedan en saco roto. Tachamos la imagen de un ciudadano y no pasa nada. Lo tenemos normalizado y eso no es normal. Lo que busco es que se esclarezcan los hechos para que se demuestre una cosa u otra. Eso es lo que ha hecho La Liga y eso es lo que está haciendo el Cádiz”, concluyó.

Al hacerse eco de estas declaraciones, el Valencia emitió un contundente comunicado que publicó en sus redes sociales.

“El Valencia CF lamenta profundamente las declaraciones del jugador del Cádiz, Juan Cala, en las que 48 horas después niega que profiriera un grave insulto racista a nuestro futbolista, Mouctar Diakhaby. Juan Cala ha perdido una gran oportunidad de aceptar ese error y pedir disculpas al afectado. En lugar de eso, ha atacado al propio jugador y a otros miembros del Valencia CF”, señaló en el escrito.

“Tras las amenazas de Juan Cala en su rueda de prensa, el Club, su presidente Anil Murthy y su jugador Mouctar Diakhaby mantienen intacta su profunda convicción de luchar donde haga falta y hasta el final por el bien del fútbol”, sentenció.





