El entrenador del Valencia dio detalles de lo que pasó en el vestuario tras el escándalo de racismo ante el Cádiz

Los futbolistas del Valencia se retiraron durante su partido de La Liga contra el Cádiz el domingo en protesta contra el supuesto abuso racista que sufrió el zaguero Mouctar Diakhaby por parte de Juan Cala, integrante del equipo local. El encuentro finalmente se completó y en conferencia de prensa el entrenador del conjunto visitante, Javi Gracia, explicó qué fue lo que sucedió.

“El incidente ocurrió en la primera parte. Ahí vimos una reacción de Diakhaby que estaba realmente afectado por algo que había sucedido. Supimos que había sido insultado gravemente y estaba nervioso. Le dijimos al árbitro que no estábamos de acuerdo y nos retirábamos. En el vestuario nos informaron de que en el caso de no volver seríamos sancionados y en ese momento hemos comentado con Diakhaby a ver cómo se encontraba. Él nos ha dicho que no estaba para jugar, pero que entendía que teníamos que volver a jugar. Y hemos vuelto con la idea de conseguir la victoria y un motivo más para lograrla. El árbitro no ha escuchado nada, los asistentes tampoco. Ante esa situación se ha visto obligado a dar continuidad también al partido. Lamentamos este tipo de situaciones y condenamos el racismo”, declaró el director técnico.

Es que el Valencia, media hora después del episodios, saltó nuevamente al campo de juego y el francés se quedó en las gradas: “Quiero que entiendan que nosotros hemos querido proteger al jugador que ha sido agredido para que no causara más daño y el jugador que ha provocado eso seguía en el campo. Así se lo he hecho saber al cuarto árbitro también”.

Al ser consultado por el insulto que Cala expresó en el campo de juego, Gracia no quiso ser específico: “Es un tema importante y grave y no quiero señalar qué palabras. Es un insulto referente al racismo y no soy yo el protagonista de la acción y debo ser prudente. Ya he dicho que en ese momento se comentan muchas cosas y lo que estaba en peligro era una posible sanción”.

El entrenador dejó en claro que Diakhaby los apoyó antes de volver al terreno de juego, sabiendo que sde otra manera se le daría por perdido el duelo: “Nosotros hemos venido a jugar un partido y como por parte del árbitro no había constancia de que eso habría sucedido, teníamos que seguir jugando el partido. Para mí lo más importante es la opinión del jugador”.

El defensor del Valencia José Gaya también había dicho a la televisión española después del partido: “Él (Diakhaby) nos dijo que lo insultaron de manera racista. Volvimos a salir a jugar porque nos dijeron que nos podían penalizar con tres puntos y algo más. nos pidió que volviéramos, está destripado, fue un insulto muy feo“.

El club publicó mensajes en las redes sociales poco después de que se reanudara el partido, que decían: “El equipo se ha reunido y ha decidido continuar el juego, para luchar por el honor del club, pero denuncia el racismo de cualquier tipo”.

Cala también fue sustituido en el descanso, después de haber marcado antes el gol de apertura del Cádiz, con Kevin Gameiro igualando para el Valencia. El recambio de Cala, Marcos López, anotó un gol sobre el final para el triunfo 2-1 del Cádiz.

