Diakhaby, el jugador del Valencia que sufrió un insulto racista, rompió el silencio: “Es intolerable, me ha dolido muchísimo”

El mensaje de Mouctar Diakhaby tras los dichos racistas en Valencia-Cadiz

Un nuevo y repudiable acto de racismo volvió a invadir al fútbol profesional europeo éste fin de semana en el duelo correspondiente a la fecha 29 entre el Cádiz y el Valencia. El partido, que terminó con la victoria del conjunto local sobre el equipo Ché, estuvo suspendido durante 10 minutos después del insulto que le habría propiciado Juan Cala al joven defensor Mouctar Diakhaby.

El francés acusó a un rival de realizar un comentario racista y protestó ante los árbitros. Los jueces explicaron que no habían oído nada y, tras una discusión, el futbolista junto con el resto de sus compañeros abandonaron el campo de juego.

El encuentro se reanudó unos 10 minutos después, ya que ambos equipos decidieron regresar al césped. Sin embargo, Diakhaby se quedó en los vestuarios, siendo sustituido por Hugo Guillamón.





Horas más tarde, y después de que se conociera que el Valencia “llegará hasta el final” para defender a su futbolista en este episodio, fue el propio jugador el que se expresó a través de un video en su cuenta de Instagram.

“Hola, quiero hablar de lo que pasó en Cádiz el domingo. En Cádiz hubo una jugada donde un jugador me insulta y las palabras fueron ‘negro de mierda’, que el jugador me diga eso es intolerable”, aseguró Diakhaby.

“Yo no puedo perdonar eso. Todos han visto mis reacciones. Eso no puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol que es un deporte de respeto. Con mis compañeros decidimos irnos al vestuario, que fue una buena decisión, y luego se acercó un jugador de ellos a decirnos que si Cala se disculpaba volviéramos al campo”, explicó.

“Mis compañeros y yo dijimos que no, que las cosas no son así, que no puedes hacer algo y excusarte o pasar página así como así, no. Hoy me siento bien, pero me ha dolido muchísimo. Yo espero que la liga haga cosas, busque soluciones para que todo se aclare”, sentenció el ex Olympique de Lyon.

Diakhaby abandonó el campo junto a sus compañeros tras el insulto de Cala (Efe)

“Que a nadie le quepa la menor duda de que el Valencia va a llegar hasta el final para defender a Diakhaby y luchar para que nunca más se repitan estos hechos tan lamentables”, afirmó el presidente valencianista, Anil Murthy, en un vídeo publicado por el club.

“Todavía no entendemos por qué, después de sufrir este insulto racista y ver cómo el árbitro sacaba amarilla a Diakhaby, tuvimos que salir a jugar porque la normativa desprotege en este tipo de casos a la víctima y al equipo”, se lamentó Murthy.

“Aunque él (Cala) lo niegue, todos sabemos reconocer una cara de culpabilidad y creemos totalmente a Mouctar”, añadió haciendo referencia a las imágenes del encuentro. Cala, en tanto, niega que le haya dicho esas palabras a su colega: “Parece que en este país no hay presunción de inocencia”, consideró en diálogo con el programa GOL.

SEGUIR LEYENDO