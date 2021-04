Polémico descargo del jugador acusado de racismo en Valencia-Cadiz: “Es un circo mediático, un linchamiento público, lo voy a denunciar”

Polémico descargo de Juan Cala tras ser acusado de racismo

Casi en simultáneo, los dos protagonistas del escándalo racista que sacude al fútbol español dieron su versión de los hechos. Mientras que Mouctar Diakhaby lo hizo través de una publicación en sus redes sociales, Juan Cala eligió dar una rueda de prensa en la que ha negado que llamara “negro de mierda” al jugador francés durante el Valencia-Cádiz de Fecha 29 de la LaLiga.

“Yo jamás le dije eso. Le digo al jugador ‘déjame en paz’ y me desentiendo. Y el jugador me acusa de decirle ‘negro de mierda’. Lo único que le dije fue que se había equivocado, que no le había dicho eso, nada más. Llevo cuatro ligas diferentes (España, Grecia, Gales y China) y 12 años de profesional. He estado con asiáticos, africanos, con compañeros de todos los orígenes y todos los colores, y jamás he tenido un problema en este sentido”, dijo Cala ante los medios.

Pero el futbolista español de 31 años no solamente negó las acusaciones, también aseguró que emprenderá acciones legales contra todos aquellos que lo han sometido a un “linchamiento público”.

Juan Cala insistió con su inocencia durante una rueda de prensa (Foto: REUTERS)

Juan Torres Ruiz, más conocido como Cala, insistió en que Diakhaby mintió al afirmar que un jugador del Cádiz acudió al vestuario del Valencia preguntando si regresarían al campo en caso de que Cala se disculpara.

“Que diga el nombre del jugador del Cádiz al que se refiere. Y si lo hace, yo dejo el fútbol ahora mismo. Lo que quiero es que se investigue y aclare todo. Porque en el fútbol español no hay racismo. Todo lo que dice es falso. Si hay algún jugador del Cádiz que haya dicho que yo iba a ir a pedirle perdón, dejo el fútbol. Esto es un linchamiento mediático”, sentenció.

El mensaje de Mouctar Diakhaby tras los dichos racistas en Valencia-Cadiz

Según comentó ante la prensa, ha recibido muchas amenazas a través de las redes, de “gente que se esconde detrás de un perfil”. También confirmó que denunciará al presidente del Valencia por acusarlo de racista “sin ninguna prueba”, aunque no quiso asegurar si también llevará a los juzgados a Diakhaby: “Eso lo lleva mi abogado. Lo que sí te puedo decir es que defenderé mi honor.”

“Me encantaría por el bien del país que alguien me llamara y se disculpara, pero lo dudo. Aquí lanzamos informaciones y tuits y quedan en saco roto. Tachamos la imagen de un ciudadano y no pasa nada. Lo tenemos normalizado y eso no es normal. Lo que busco es que se esclarezcan los hechos para que se demuestre una cosa u otra. Eso es lo que ha hecho LaLiga y eso es lo que está haciendo el Cádiz”, concluyó.

