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Once cocodrilos adultos fueron asesinados en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas: crece temor ante esta especie

Autoridades estatales reforzarán las acciones de vigilancia y conservación de los cocodrilos y negaron que haya sobrepoblación

El 23 de agosto México celebra el Día Nacional del Cocodrilo, con el fin de concientizar a la población sobre la importancia de conservar a los que hoy son los reptiles más grandes de la Tierra, y que han sobrevivido desde hace 240 millones de años. (Foto: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
Hasta el momento van 11 cocodrilos asesinados en Jalisco (Foto: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
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Once cocodrilos americanos adultos fueron encontrados sin vida durante las últimas semanas en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit, en hechos que estarían relacionados con la intervención humana, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) de Jalisco.

La dependencia estatal condenó la pérdida de los ejemplares y llamó a la población a respetar la vida silvestre de la región, particularmente durante la temporada de lluvias, cuando aumentan los avistamientos y la interacción entre personas y estos reptiles.

De acuerdo con la Semadet, en las últimas semanas se confirmó la muerte de 11 ejemplares adultos de cocodrilo americano en la región. Ante esta situación, autoridades ya realizan acciones encaminadas a fortalecer la conservación de la especie, además de implementar medidas para prevenir posibles incidentes entre los animales y la población.

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Muerte de cocodrilos no está relacionada con sobrepoblación

cocodrilos muerte Jalisco Puerto Vallarta y Bahía de Banderas Nayarit (especial)
No hay sobrepoblación de cocodrilos, destacaron las autoridades estatales

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial aclaró que el incremento en los encuentros entre humanos y cocodrilos no significa que exista una situación de sobrepoblación.

La dependencia explicó que la presencia de estos animales forma parte del ecosistema de la región y que los avistamientos pueden incrementarse por diferentes condiciones ambientales, particularmente durante la temporada de lluvias.

Por ello, las autoridades insistieron en que la población debe evitar cualquier acercamiento con los reptiles y reportar inmediatamente su presencia para que personal especializado pueda atender cada caso.

La Semadet también hizo un llamado a fortalecer las acciones de protección, prevención y vigilancia para evitar que continúen las muertes de ejemplares y, al mismo tiempo, reducir los riesgos para las personas que acuden a playas y cuerpos de agua de la zona.

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Semadet pide no acercarse a los cocodrilos

Cocodrilos muerte Jalisco Nayarit
Cocodrilos muerte Jalisco Nayarit (Semadet/FB)

Ante los avistamientos de cocodrilos en playas y zonas cercanas a cuerpos de agua, la dependencia recomendó mantener una distancia considerable y evitar cualquier intento de acercamiento.

También pidió a la población no alimentar a los cocodrilos, ya que esta práctica puede modificar su comportamiento natural y aumentar el riesgo de interacción con las personas.

Las autoridades recomendaron especial precaución en zonas con aguas turbias, poca visibilidad o poca iluminación. Los mayores cuidados deben mantenerse durante las primeras horas del día, al atardecer y durante la noche.

La Semadet señaló que estas recomendaciones cobran especial importancia durante la temporada de lluvias, debido a las condiciones que pueden favorecer la presencia de fauna silvestre en sitios frecuentados por la población.

Cocodrilos forman parte de la fauna de la región

El cocodrilo americano es una especie que habita en diferentes zonas costeras y cuerpos de agua del occidente de México. Su presencia en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas forma parte del equilibrio de los ecosistemas locales.

Ante los recientes casos de ejemplares adultos muertos, la Semadet destacó la importancia de conservar a la especie y evitar acciones que puedan poner en riesgo tanto a los animales como a las personas.

La dependencia reiteró que la prevención y el respeto por la vida silvestre son fundamentales para mantener espacios seguros.

Finalmente, pidió que cualquier persona que observe un cocodrilo mantenga la distancia y realice el reporte correspondiente al número de emergencias 911, evitando acercarse para tomar fotografías, alimentarlo o intentar moverlo.

Las autoridades buscan que la población pueda disfrutar de las playas durante esta temporada de lluvias con responsabilidad, tomando las precauciones necesarias y respetando a la fauna que habita naturalmente en la región.

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